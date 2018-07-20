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MÜSİAD 99. Genel İdare Kurulu Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 18:36 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Ülkemiz dünyadaki bor rezervinin yüzde 73'üne sahipken pazar payının yüzde 57'sine hakim. ABD toplam bor rezervinin yaklaşık yüzde 5'ine sahipken pazarın yüzde 27'sini elinde bulunduruyor"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahipken pazar payının yüzde 57'sine hakim olduğunu belirterek, "ABD toplam bor rezervinin yaklaşık yüzde 5'ine sahipken pazarın yüzde 27'sini elinde bulunduruyor." dedi.

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bor Madeni ve Ülkemiz Bor Potansiyeli" konu başlığıyla gerçekleştirilen MÜSAİD 99. Genel İdare Kurulu Toplantısı'na Uşak Valisi Salim Demir, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, ETİ Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, dernek üyeleri ve iş adamları katıldı.

Programın açılışında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, il ve bölge bazlı kalkınmanın Türkiye'nin kalkınması adına büyük öneme sahip olduğunu, MÜSİAD olarak Türkiye'nin kalkınması ve geleceği için önemli buldukları sektörleri yakından inceleyerek gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Ülke ekonomisi için önemli gördükleri alanları inceleyip yapılacakları masaya yatırdıklarını, sorunların tespit edilmesi ve doğru analiz edilerek raporlanması, çözüm önerileri geliştirilmesi aşamalarında sektörlere katkı sunduklarını dile getiren Kaan, "Türkiye, yalnız bulunduğu bölge itibarıyla değil, Avrupa'da ve tüm dünyada birçok konuda avantaja sahip. Bizler iş insanları olarak her fırsatta dile getiriyoruz; insan gücümüz, gelişime, değişime açık yapımız ve doğal kaynaklarımız bizi hem bölgemizde hem de dünyada ayrıcalıklı ve özel bir konumda tutuyor. Bizim artık, sahip olduğumuz bu değerlerden faydalanarak gücümüzü en etkin şekilde kullanıp, potansiyelimizi açığa çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünya üzerinde en fazla bor madeni rezervine sahip ülke olduğunun altını çizen MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, toplantıda bor madenini her yönüyle masaya yatırılacağını belirtti.

Bor madeninin kullanımı konusunda atılması gereken çok fazla adım olduğunu belirten Kaan şöyle konuştu:

"Bor, kullanım alanı ve üreteceği katma değer düşünüldüğünde son derece kıymetlidir. Dünyadaki kaynaklar hızla tükenirken ve alternatif kaynaklara ilgi artıyorken önemli bir ham madde olan bor madeninden değerini teslim edecek şekilde istifade edilmelidir. Ülkemiz dünyadaki bor rezervinin yüzde 73'üne sahipken pazar payının yüzde 57'sine hakim. ABD toplam bor rezervinin yaklaşık yüzde 5'ine sahipken pazarın yüzde 27'sini elinde bulunduruyor. Mevcut potansiyelimizi kullanma oranımızı ifade eden bir veridir bu. Elimizde bor madeni gibi bir kıymet varken, bunu en etkin şekilde kullanarak, yerli ve milli üretim kapasitemizi artırmalıyız."

Açılış konuşmasının ardından düzenlenen panelde Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu ile ETİ Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, bor madeninin kullanım alanları, Türkiye ve dünyadaki bor rezervleri, borun daha etkin kullanımı ve Ar-Ge çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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BOR Müsiad toplantı Uşak Üniversitesi

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