MÜSİAD 99. Genel İdare Kurulu Toplantısı

Programın açılışında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, il ve bölge bazlı kalkınmanın Türkiye'nin kalkınması adına büyük öneme sahip olduğunu, MÜSİAD olarak Türkiye'nin kalkınması ve geleceği için önemli buldukları sektörleri yakından inceleyerek gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bor Madeni ve Ülkemiz Bor Potansiyeli" konu başlığıyla gerçekleştirilen MÜSAİD 99. Genel İdare Kurulu Toplantısı'na Uşak Valisi Salim Demir, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, ETİ Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, dernek üyeleri ve iş adamları katıldı.

Ülke ekonomisi için önemli gördükleri alanları inceleyip yapılacakları masaya yatırdıklarını, sorunların tespit edilmesi ve doğru analiz edilerek raporlanması, çözüm önerileri geliştirilmesi aşamalarında sektörlere katkı sunduklarını dile getiren Kaan, "Türkiye, yalnız bulunduğu bölge itibarıyla değil, Avrupa'da ve tüm dünyada birçok konuda avantaja sahip. Bizler iş insanları olarak her fırsatta dile getiriyoruz; insan gücümüz, gelişime, değişime açık yapımız ve doğal kaynaklarımız bizi hem bölgemizde hem de dünyada ayrıcalıklı ve özel bir konumda tutuyor. Bizim artık, sahip olduğumuz bu değerlerden faydalanarak gücümüzü en etkin şekilde kullanıp, potansiyelimizi açığa çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünya üzerinde en fazla bor madeni rezervine sahip ülke olduğunun altını çizen MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, toplantıda bor madenini her yönüyle masaya yatırılacağını belirtti.

Bor madeninin kullanımı konusunda atılması gereken çok fazla adım olduğunu belirten Kaan şöyle konuştu: