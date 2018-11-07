MÜSİAD, Afrika ağını genişletiyor

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tanzanya'da temsilcilik açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Tanzanya'daki temsilcilik açılışı ile MÜSİAD'ın 81 ülkede 211 nokta temsil noktasına ulaştığı belirtilerek, derneğin yıl sonuna kadar 100 ülkede teşkilatlanma hedefi olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Tanzanya'nın, Türkiye'nin Afrika ile olan ticari ilişkilerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, Afrika'nın en güvenilir ve istikrarlı ülkelerinden biri olan Tanzanya'nın, 60 milyona yaklaşan nüfusu ve yatırım olanakları ile iş insanları için cazibe merkezi olduğunu kaydetti.

Uyar, Tanzanya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın benimsediği Afrika politikası kapsamında, ekonomisiyle, nüfusuyla, stratejik konumuyla ve sahip olduğu yatırım olanaklarıyla Türkiye için Afrika’da çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

MÜSİAD Tanzanya Temsilciliği’nin, iki ülke iş insanları için çok büyük önem taşıdığına işaret eden Uyar, Türkiye-Tanzanya ticaret hacminin geçen yıl 165 milyon dolara ulaştığını ve Türkiye'nin 67 milyon dolar ticaret fazlası verdiğini bildirdi.