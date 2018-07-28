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MÜSİAD Ankara heyeti Bakan Selçuk'u ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 28.07.2018 13:12 | Son Güncelleme

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ve beraberindeki heyet, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olan Zehra Zümrüt Selçuk'a ziyarette bulundu

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı İlhan Erdal ve beraberindeki heyet, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olan Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ve beraberindeki heyet, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olan Zehra Zümrüt Selçuk’a ziyarette bulundu.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na atanan Ahmet Erdem’in de yer aldığı ziyarette, güncel konular ile çalışma hayatı, istihdam ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin konular konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Ankara Başkanı ve DEİK Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal, Bakan Selçuk’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevinde başarılar diledi.

Çalışma hayatında yaşanan bazı sıkıntılara değinen Erdal, çalışma barışının tam anlamıyla tesis edilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının hem işveren hem de çalışan açısından olumlu etkileri olacağını belirtti.

Erdal, şunları kaydetti:

"Yeni sistem, hiç kuşkusuz her alanda olduğu gibi iş dünyasında da yeni bir heyecan ve motivasyon oluşturmuştur. İşverenler olarak, ülkemizin kalkınması, büyümesi ve yeni istihdam sahaları açmak adına bizler de çalışmalarımıza devam ediyor, sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçiriyoruz. Daha etkin ve verimli bir çıktının alınması için firmaların önünü açacak reformların sürdürülebilir kılınması en büyük temennimizdir. Özellikle hem çalışanı hem de işvereni koruyan, uluslararası normlar ve tarafsız bir sistemle herkesin ortak paydada buluştuğu çalışma barışının güçlendirilmesini oldukça önemsiyoruz. Bununla birlikte firmaların küresel ticarette rekabet gücünü artırıcı düzenlemeler ve kamu alımlarında yerli önceliği yatırımcılara güç verecektir. Dünyada değişen ve dönüşen ekonomik sınırlara ve yeni iş modellerine daha güçlü bir şekilde entegre olacak bir vizyon son derece önemli."

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da heyete teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, Bakan Selçuk’a Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeme geleneği olan zimem defteri takdiminde bulundu.

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