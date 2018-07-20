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MÜSİAD Ankara, Malili çocuklara kucak açtı

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Fatih Altunbaş: - "Bugün Türkiye’de ilk defa bir okul, Afrika'nın güneyinden gelen öğrencilerimizi ağırlayacak. 10 öğrenci ve 3 öğretmenimiz Türk ve İslam kültürünü yakından tanımış olacak"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi'nin ev sahipliği yapacağı Mali’den gelen öğrenciler, Keçiören Çağrı Okulları'nda eğitim alarak Türk ve İslam kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Batı Afrika ülkesi Mali’den gelen çocuklar, kardeş okul olarak belirlenen, aynı zamanda MÜSİAD Ankara üyesi olan Çağrı Okulları'nda yaz ayı boyunca sürecek eğitim kapsamında ağırlanacak.

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Cibuti eski Büyükelçisi Hasan Yavuz, MEB Açıköğretim Daire Başkanı Mehmet Zeki Başyemenci ve Mali Büyükelçi Yardımcısı Aliou Dioncounda Dembele okulu ziyaret ederek öğrenciler ile Çağrı Okulları’nda bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Maarif Vakfı Afrika Koordinatörü ve Cibuti eski Büyükelçisi Hasan Yavuz, eğitime verdikleri katkıdan dolayı, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, Çağrı Okulları Kurucu Genel Müdürü Nuran Altunbaş ve MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Fatih Altunbaş'a teşekkür etti.

Yavuz, "Atalarımız tohum ek çıkmazsa toprak utansın’ diyor. Biz de bu noktadan hareketle bir adım attık. Okul kurucularından ve aynı zamanda MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Fatih Altunbaş’a Afrika’da ihtiyacı olan bir okulumuzun olduğunu söyledik. Okulun her noktasının yenilenmesinde büyük emekler sarf ettiler. Devletimiz adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz Afrika ile birbirimizi bu zaman dilimine kadar çok net tanımıyorduk. Şimdi çabalarımız ve gayretlerimizle ikili ilişkilerimizde güzel bir noktaya ulaşmak üzereyiz. 'Ey Afrika, kara sevdamızsın' dedik ve bir yola çıktık. FETÖ tarafından Afrika’da hayata geçirilen, 27 ülkede 120 okul ve 13 bin öğrenciyi Türkiye Maarif Vakfı bünyesine dahil ettik. Afrika’nın çocukları bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

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- "Türk-İslam kültürünü yakından tanıyacaklar"

MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Fatih Altunbaş da Türkiye Maarif Vakfı ile tanıştıktan kısa bir süre sonra eğitim noktasında birçok adım attıklarını bildirdi.

Önemsediği konuların başında gençler, uluslararası öğrenciler ve eğitimin geldiğini belirten Altunbaş, "Dernek olarak daha önce bu alanlarda birçok projeyi hayata geçirdik. Mali’ye gerçekleşen ziyaretimizde eğitime uygun olmayan okulumuzun yenilenmesinde büyük katkı sağladık. Sonra okullara baktığımızda büyük bir ruh eksikliğinin olduğunu gözlemledik. Eğitim noktasında da kendilerine destek çıkmaya karar verdik. Bugün Türkiye’de ilk defa bir okul, Afrika'nın güneyinden gelen öğrencilerimizi ağırlayacak. 10 öğrenci ve 3 öğretmenimiz Türk ve İslam kültürünü yakından tanımış olacak. Öğrencilerimiz, aynı zamanda gezi düzenleyeceğimiz Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Söğüt gibi yerlerle de Türkiye tarihini ve medeniyetimizi daha yakından görme imkanı bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çağrı Okulları Kurucu Genel Müdürü Nuran Altunbaş ise şunları kaydetti:

"Eğitim sadece burada değil, tüm dünyada çok önemli. Dünyadaki bütün Müslümanların ve mazlumların dertlerine ortak olmalıyız. Bugün öğrencilerimizi burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Bizim Afrika ile ortak noktamız İslam kimliği; bu kimliğimizi ortaya çıkarmak için elimizden geldiğince çaba sarf edeceğiz. Çocuklarımız buraya geldiğinde çok şaşırdılar. Türkiye'yi beklediklerinden farklı buldular. Türkiye ile Mali arasında kardeşliğe ve sevgiye dayalı güzel bir köprü kurulması en önemli amacımız."

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