MÜSİAD Ankara, Malili çocuklara kucak açtı

Yavuz, "Atalarımız tohum ek çıkmazsa toprak utansın’ diyor. Biz de bu noktadan hareketle bir adım attık. Okul kurucularından ve aynı zamanda MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Fatih Altunbaş’a Afrika’da ihtiyacı olan bir okulumuzun olduğunu söyledik. Okulun her noktasının yenilenmesinde büyük emekler sarf ettiler. Devletimiz adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz Afrika ile birbirimizi bu zaman dilimine kadar çok net tanımıyorduk. Şimdi çabalarımız ve gayretlerimizle ikili ilişkilerimizde güzel bir noktaya ulaşmak üzereyiz. 'Ey Afrika, kara sevdamızsın' dedik ve bir yola çıktık. FETÖ tarafından Afrika’da hayata geçirilen, 27 ülkede 120 okul ve 13 bin öğrenciyi Türkiye Maarif Vakfı bünyesine dahil ettik. Afrika’nın çocukları bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Önemsediği konuların başında gençler, uluslararası öğrenciler ve eğitimin geldiğini belirten Altunbaş, "Dernek olarak daha önce bu alanlarda birçok projeyi hayata geçirdik. Mali’ye gerçekleşen ziyaretimizde eğitime uygun olmayan okulumuzun yenilenmesinde büyük katkı sağladık. Sonra okullara baktığımızda büyük bir ruh eksikliğinin olduğunu gözlemledik. Eğitim noktasında da kendilerine destek çıkmaya karar verdik. Bugün Türkiye’de ilk defa bir okul, Afrika'nın güneyinden gelen öğrencilerimizi ağırlayacak. 10 öğrenci ve 3 öğretmenimiz Türk ve İslam kültürünü yakından tanımış olacak. Öğrencilerimiz, aynı zamanda gezi düzenleyeceğimiz Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Söğüt gibi yerlerle de Türkiye tarihini ve medeniyetimizi daha yakından görme imkanı bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çağrı Okulları Kurucu Genel Müdürü Nuran Altunbaş ise şunları kaydetti:

"Eğitim sadece burada değil, tüm dünyada çok önemli. Dünyadaki bütün Müslümanların ve mazlumların dertlerine ortak olmalıyız. Bugün öğrencilerimizi burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Bizim Afrika ile ortak noktamız İslam kimliği; bu kimliğimizi ortaya çıkarmak için elimizden geldiğince çaba sarf edeceğiz. Çocuklarımız buraya geldiğinde çok şaşırdılar. Türkiye'yi beklediklerinden farklı buldular. Türkiye ile Mali arasında kardeşliğe ve sevgiye dayalı güzel bir köprü kurulması en önemli amacımız."

