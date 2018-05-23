MÜSİAD Ankara Şubesi İftar Programı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde meselenin Türkiye olması gerektiğini belirterek, "Kendi varlıklarımızı koruyarak ama davamızın, Türkiye sevdamızın, hakettiği ve aslında mecbur kıldığını yapalım, birleşelim." dedi.

Kaan, ATO Congresium'da, Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'nin katılımlarıyla düzenlenen, "MÜSİAD Ankara Şubesi Geleneksel İftar Programı"na katıldı.

MÜSİAD'ın, 74 ülkede 198 ve Türkiye'de 86 noktada hizmet verdiğini bildiren Kaan, ağ tipi yapılanmanın bu yıl derneği gönüllü ticari ateşelik haline getirdiğini söyledi.

Kaan, Türkiye'nin "ilginç" bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Kriz çığırtkanlığının marifet sayıldığı şu günlerde, ekonominin lokomotif gücü biz işverenlerin güçlenerek varlığını sürdürebilmesi ancak sürekli bir huzur ve istikrar iklimiyle mümkündür. Kriz, somut bir olgudur ve hayatın her alanında olasıdır ama kriz gibi gösterilen de var. Bizler, yıllarca sözde varmış gibi lanse edilen manipülatif söylemlerin ve ayar vermelerin yükünü taşıdık, acısını çektik. Artık işin rengi değişti. Doğru bakmayı bilen gözler için herşey apaçık ortadadır. Yiğitlik, sürekli sorunları göstermek değil, çözüm için elini taşın altına koyabilmektir. Bizler reklam yapmadık, her daim sakin ve sessizce çalıştık." diye konuştu.