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MÜSİAD Ankara Şubesi İftar Programı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 23:06 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Bu zorlu seçim yarışında meselemiz Türkiye olsun. Kendi varlıklarımızı koruyarak ama davamızın, Türkiye sevdamızın, hakettiği ve aslında mecbur kıldığını yapalım, birleşelim" - "Kriz çığırtkanlığının marifet sayıldığı şu günlerde, ekonominin lokomotif gücü biz işverenlerin güçlenerek varlığını sürdürebilmesi ancak sürekli bir huzur ve istikrar iklimiyle mümkündür"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde meselenin Türkiye olması gerektiğini belirterek, "Kendi varlıklarımızı koruyarak ama davamızın, Türkiye sevdamızın, hakettiği ve aslında mecbur kıldığını yapalım, birleşelim." dedi.

Kaan, ATO Congresium'da, Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'nin katılımlarıyla düzenlenen, "MÜSİAD Ankara Şubesi Geleneksel İftar Programı"na katıldı.

MÜSİAD'ın, 74 ülkede 198 ve Türkiye'de 86 noktada hizmet verdiğini bildiren Kaan, ağ tipi yapılanmanın bu yıl derneği gönüllü ticari ateşelik haline getirdiğini söyledi.

Kaan, Türkiye'nin "ilginç" bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Kriz çığırtkanlığının marifet sayıldığı şu günlerde, ekonominin lokomotif gücü biz işverenlerin güçlenerek varlığını sürdürebilmesi ancak sürekli bir huzur ve istikrar iklimiyle mümkündür. Kriz, somut bir olgudur ve hayatın her alanında olasıdır ama kriz gibi gösterilen de var. Bizler, yıllarca sözde varmış gibi lanse edilen manipülatif söylemlerin ve ayar vermelerin yükünü taşıdık, acısını çektik. Artık işin rengi değişti. Doğru bakmayı bilen gözler için herşey apaçık ortadadır. Yiğitlik, sürekli sorunları göstermek değil, çözüm için elini taşın altına koyabilmektir. Bizler reklam yapmadık, her daim sakin ve sessizce çalıştık." diye konuştu.

MÜSİAD'ın faaliyetlerinden bahseden Kaan, ülkenin sermaye stoğuna sağladıkları katkıyı büyütmeye, GSMH içindeki verimliliği artırmaya ve faiz baskısına karşılık ayakta kalabilmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Kaan, KOBİ'leri geleceğe hazırlamayı amaçladıklarına işaret ederek, küçük ticarethanelerin birleştirilerek daha etkin, verimli ve büyük çaplı ortaklıklara evrilmesini istediklerini dile getirdi.

Böylece iktisadi değişimlere karşı çok daha sağlam yapılar kurulacağına dikkati çeken Kaan, tüm sermaye cenahlarının işgücüne ve faaliyet alanına göre bir çatı altında toplanmasını hedeflediklerini vurguladı.

Kaan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'ne değinerek, "Bu zorlu seçim yarışında meselemiz Türkiye olsun. Kendi varlıklarımızı koruyarak ama davamızın, Türkiye sevdamızın, hakettiği ve aslında mecbur kıldığını yapalım, birleşelim. Biz kişisel hesaplarımızı her zaman bir kanara bıraktık ve yine bırakıyoruz. Diyoruz ki, meselemiz Türkiye ise istihdamından eğitimine, üretiminden bölüşümüne, lobiciliğinden tanıtımına kadar varız. Dost ile dost düşmana karşı tek yürek düşman olmaya hazırız..." şeklinde konuştu.

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal'ın da katılım gösterdiği iftar programında, iş ve siyaset dünyası bir araya geldi.

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