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MÜSİAD Avrupa'da 25. yılında 25 şubeye ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 02:32 | Son Güncelleme

MÜSİAD Avrupa Koordinatörü Burhan Sağlam: - "Son yıllarda yapılan çalışmalar ve atılımlar neticesinde Almanya özelinde 11 şubeye, Avrupa genelinde ise son açılan Belçika şubesiyle 25 şubeye ulaştık" - Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı: - "Türk toplumunun Almanya'nın ekonomik refahına sağladığı katkılar yadsınamaz"

FRANKFURT (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Avrupa Koordinatörü Burhan Sağlam, derneğin son yıllarda yaptığı çalışmalar ve atılımları sonucu, 25 yıl önce faaliyete başladıkları Avrupa'da 25 şubeye ulaştıklarını söyledi.

Sağlam, MÜSİAD Hessen Şubesi tarafından Frankfurt yakınındaki Rodgau kasabasında bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında iş adamlarına hitap ettiğini dile getirdi.

MÜSİAD'ın Türkiye'de 86 noktada, dünya genelinde ise 68 ülkede 181 noktada hizmet verdiğini belirten Sağlam, "11 bini aşan üye sayımızla 60 binden fazla işletmeyi temsil etmekte ve 2 milyondan fazla insana istihdam sağlamaktayız. 1993 yılında Almanya'da ilk defa kurumsallaşan MÜSİAD, bu yıl Avrupa'da varlığının 25. yılını kutluyor." dedi.

Sağlam, son yıllarda yapılan çalışmalar ve atılımlar neticesinde Almanya'da 11 şubeye ulaştıklarını bildirdi.

Avrupa genelinde ise son açılan Belçika şubesiyle 25 noktada temsil edildiklerini aktaran Sağlam, bunun da bin 500’den fazla üye, 30 bini aşkın istihdam ve 2 milyar avrodan fazla ciro anlamına geldiğini ifade etti.

- Türk toplumunun Almanya ekonomisine katkıları

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ise MÜSİAD'ın önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.

Almanya’da 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip Türk toplumunun özellikle bu ülkenin sosyoekonomik gelişimine ve ekonomik refahına sağladığı katkıların yadsınamayacağını belirten Karartı, “Yaklaşık 100 bini aşkın Türk kökenli iş insanının 50’den farklı sektörde 500 binden fazla insana istihdam sağladığını ve bu işletmelerin yıllık cirosunun 55 milyar doları aştığını dikkate alırsak, Türk iş insanlarının geldiği noktayı açık bir şekilde görmüş olabiliriz.” ifadesini kullandı.

Karartı, ayrıca birlikte hareket edememenin ve bir strateji ve yol haritası belirleyememenin Avrupa’daki Türk toplumunun en büyük eksikliklerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

İftar programına, MÜSİAD Hessen Şube Başkanı Musa Aydın, Frankfurt Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Tansu Güvendi, Frankfurt Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı, Türk Hava Yolları Frankfurt Müdürü Muhammet Ensar Karabulut, KT Bank AG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kudsi Arslan, iş adamları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Frankfurt Müsiad MÜSİAD HESSEN

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