MÜSİAD Basım Yayın Sektör Kurulu Başkanı Karatemi:

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Basım Yayın Sektör Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, Kudüs konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Yayıncılarımız, bir gün muhakkak ki Kudüs'te kuracağımız, Kudüs Millet Kütüphanesi'nin kitaplarını buraya bağışlasınlar. Sinemacılar, en güzel filmlerini Kudüs'te izlenmek üzere çeksinler. Reklamcılarımız, en güzel kampanyalarını, Kudüs ve Mescid-i Aksa tarihi ve tanıtımı için yapsınlar. Yazarlarımız, en güzel eserlerini bir gün Kudüs'te basılmak üzere yazsınlar." ifadelerini kullandı.

Karatemiz, MÜSİAD Basım Yayın Sektör Kurulu'nun etkinliğinde yaptığı konuşmada, derneğin, Filistin'de gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Karatemiz, kısa süre önce Kudüs'e düzenlenen geziye ilişkin, "Burada hazır bulunan bazı dostlarımızın da katılımı ile düzenlemiş olduğumuz ziyaret bizler için hamdolsun çok verimli ve bereketli neticelendi. Duygu, düşünce ve bilinç olarak Kudüs'e gittikten sonra kesinlikle aynı insan olarak dönmüyorsunuz. Ziyarette birlikte bulunduğumuz diğer arkadaşlarım da muhtemelen bana katılacaklardır. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki, Kudüs’e gitmeden evvel Mescid-i Aksa ile ilgili kaygılarımız vardı. Ancak gidip döndükten sonra hepimizin bir Mescid-i Aksa davası oldu." ifadelerini kullandı.