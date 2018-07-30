FİNANS

MÜSİAD Başkanı Kaan: "Ticaret savaşlarının bize faydası olacak, çünkü daha ekonomik ve köprü pozisyonu olan yerlere yatırım yapıyorlar."

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 11:33 | Son Güncelleme

MÜSİAD Başkanı Kaan: "Ticaret savaşlarının bize faydası olacak, çünkü daha ekonomik ve köprü pozisyonu olan yerlere yatırım yapıyorlar."


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