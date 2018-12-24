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MÜSİAD, Belarus ve Bulgaristan'da temsilcilik açtı

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 15:11 | Son Güncelleme

Dernek, Belarus ve Bulgaristan'da gerçekleştirdiği temsilcilik açılışlarıyla 89 ülkede 219 temsil noktasına ulaştı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Belarus ve Bulgaristan'da temsilcilik açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Ticaret Diplomasisi" vizyonuyla küresel ölçekli teşkilat ağını genişleten dernek, gelecek 3 ay içerisinde 100 ülkede teşkilatlanma hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Belarus ve Bulgaristan’da temsilcilik ofisi açan MÜSİAD, 89 ülkede 219 temsil noktasına ulaşmış oldu.

MÜSİAD Belarus Temsilcisi olarak Mikail Çalışkan ve MÜSİAD Bulgaristan Temsilcisi olarak Kemal Özmez göreve getirildi.

- "İkili ilişkiler çok önemli bir seviyeye ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurt dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Türkiye'nin, Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu, bu yönüyle Belarus'un, Türkiye'nin Avrasya'daki önemli partnerlerinden biri konumunda bulunduğunu kaydetti.

Belarus'la ilişkilerin yapıcı diyalog odaklı bir temelde, olumlu mecrada ilerlemekte olduğunu belirten Uyar, son dönemde ikili temas ve ziyaretlerde artış kaydedildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2016'da Minsk'e gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandığını hatırlatan Uyar, yapımı 2016 yılında tamamlanan Minsk Camisi'nin de açılmasıyla ikili ilişkilerin çok önemli bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Karşılıklı ticari ilişkilerin her geçen yıl ivme yakaladığını belirten Uyar, iki ülke arasında dış ticaret hacminin 605 milyon dolar seviyesine ulaştığını, Türkiye'nin yaptığı ihracatın 422 milyon dolar seviyelerine kadar yükseldiğini bildirdi.

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- "Bulgaristan'daki toplam Türk yatırımları 2 milyar dolar seviyelerinde"

Bulgaristan'daki temsilcilik açılışlarına değinen Uyar, Bulgaristan'ın Türkiye'nin ilk 5 ticaret ortağı arasında yer aldığını aktardı.

Bulgaristan'ın dış ticaretinde Türkiye'nin payının yüzde 8 olduğuna işaret eden Uyar, şunları kaydetti:

"Bu rakamın daha üst seviyelere çıkarılması gerekiyor ve bu anlamda MÜSİAD olarak faaliyetlerimize hız vereceğiz. Bulgaristan'daki toplam Türk yatırımları 2 milyar dolar seviyelerinde. Türk sermayeli iki bankanın yanı sıra Bulgaristan'da irili ufaklı yaklaşık bin 500 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Türk müteahhitlik firmaları tarafından tamamlanan ve devam eden projelerin tutarı ise 1,2 milyar dolar. 2009 yılında Sofya'da bir Türk Ticaret Merkezi kuruldu. Bu gelişmeler ile ilişkiler çok iyi bir seviyeye geldi ancak potansiyeli tam anlamıyla henüz yansıtmıyor. Bulgaristan AB üyesi bir ülke. Bu Türkiye açısından önemli."

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)

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