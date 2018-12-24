MÜSİAD, Belarus ve Bulgaristan'da temsilcilik açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2016'da Minsk'e gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandığını hatırlatan Uyar, yapımı 2016 yılında tamamlanan Minsk Camisi'nin de açılmasıyla ikili ilişkilerin çok önemli bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Karşılıklı ticari ilişkilerin her geçen yıl ivme yakaladığını belirten Uyar, iki ülke arasında dış ticaret hacminin 605 milyon dolar seviyesine ulaştığını, Türkiye'nin yaptığı ihracatın 422 milyon dolar seviyelerine kadar yükseldiğini bildirdi.

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- "Bulgaristan'daki toplam Türk yatırımları 2 milyar dolar seviyelerinde"

Bulgaristan'daki temsilcilik açılışlarına değinen Uyar, Bulgaristan'ın Türkiye'nin ilk 5 ticaret ortağı arasında yer aldığını aktardı.

Bulgaristan'ın dış ticaretinde Türkiye'nin payının yüzde 8 olduğuna işaret eden Uyar, şunları kaydetti:

"Bu rakamın daha üst seviyelere çıkarılması gerekiyor ve bu anlamda MÜSİAD olarak faaliyetlerimize hız vereceğiz. Bulgaristan'daki toplam Türk yatırımları 2 milyar dolar seviyelerinde. Türk sermayeli iki bankanın yanı sıra Bulgaristan'da irili ufaklı yaklaşık bin 500 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Türk müteahhitlik firmaları tarafından tamamlanan ve devam eden projelerin tutarı ise 1,2 milyar dolar. 2009 yılında Sofya'da bir Türk Ticaret Merkezi kuruldu. Bu gelişmeler ile ilişkiler çok iyi bir seviyeye geldi ancak potansiyeli tam anlamıyla henüz yansıtmıyor. Bulgaristan AB üyesi bir ülke. Bu Türkiye açısından önemli."

