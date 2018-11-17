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MÜSİAD Cezayir Temsilciliği açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 17.11.2018 13:35 | Son Güncelleme

MÜSİAD, dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle, şube ve temsilci sayısını artırmaya ve iş birliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Cezayir’de temsilcilik açılışını gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD, dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle, şube ve temsilci sayısını artırmaya ve iş birliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. Yıl sonuna kadar 100 ülkede teşkilatlanma hedefi ile yola çıkan MÜSİAD, Cezayir’de temsilcilik açılışını gerçekleştirdi. Bu açılış ile MÜSİAD 84 ülkede 214 nokta temsil noktasına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Cezayir’in Türkiye açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin ve iki coğrafyanın insanlarının geçmişten gelen köklü bir bağa sahip olduğunu kaydetti.

MENA bölgesindeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha attıklarını aktaran Uyar, MÜSİAD Cezayir Temsilciliği vasıtasıyla ticaret hacminin ve iki ülke ilişkilerinin hali hazırdaki konumundan daha iyi bir seviyeye geleceğini bildirdi.

Uyar, Türkiye ve Cezayir arasında önemli bir ticaret hacminin var olduğunu belirterek, 2016 yılında Türkiye’den Cezayir’e gerçekleştirilen 1,7 milyar dolarlık ihracat, 2017 yılında yine 1,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini, bavul ticaretinden ise 100-150 milyon dolar ihracat yapıldığını kaydetti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin ise 2,7 milyar dolar seviyelerine ulaştığını belirten Uyar, ticaret hacminin potansiyel bakımından daha ileri seviyelere çıkabileceğini, MÜSİAD Cezayir Temsilciliği'nin bu rakamları daha ileri seviyeye çıkarılmasında önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

MÜSİAD Cezayir Temsilcisi olarak göreve başlayan Kenan Kösen ise iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

İlk iş olarak Cezayir’deki resmi kuruluşları, tüm ticaret odası ve işadamı dernekleri başkanlarını ziyaret edeceğini bildiren Kösen, Türkiye-Cezayir ticaret hacminin umut verici seviyede olduğunu lakin potansiyeline henüz ulaşmadığını kaydetti. Kösken, bölgede Türk iş insanları için çok önemli fırsatlar olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve ticaret hacminin artmasının bölgenin kalkınması için çok önemli olduğunu aktardı.

Kenan Kösen, MÜSİAD Cezayir Temsilciliği olarak iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına odaklandıklarını, bu bağlamda çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

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