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MÜSİAD, DMO ile iş birliği protokolü imzaladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 12:42 | Son Güncelleme

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Devlet Malzeme Ofisi ile imzaladığımız protokol, yapılacak ihalelere, daha fazla yerli ve milli firmamızın katılımını sağlamayı amaçlıyor. Kamu alımlarında sağlıklı bir rekabet ortamının bulunması, hem ihalenin etkin bir sonuca ulaşması hem de özellikle yerli firmalarımızın gelişim süreçleri bakımından son derece önemlidir" - Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Civriz: - "Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye'nin ticari hayatına ve kalkınma hikayesine damga vurabilecek bir kurum"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile imzaladıkları protokolün yapılacak ihalelere, daha fazla yerli ve milli firmanın katılımını sağlamayı amaçladığını belirterek, "Kamu alımlarında sağlıklı bir rekabet ortamının bulunması, hem ihalenin etkin bir sonuca ulaşması hem de özellikle yerli firmalarımızın gelişim süreçleri bakımından son derece önemlidir." dedi.

MÜSİAD ile DMO arasında iş birliği protokolü, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz'in katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen törende imzalandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugünlerde kat ettiği yol üzerinde önemli ve stratejik bir kavşakta bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin alınmaya çalışıldığı, siyasi temelli ekonomik kıskacın, müthiş bir farkındalığın fitilini ateşlediğini dile getiren Kaan, "Son yıllarda zaten gündemimizden düşmeyen, fakat belki biraz daha fazla ilgi bekleyen 'yerli ve milli' kavramı, artık gündem maddesi olmanın da ötesinde. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ekonomi yönetimimizle, iş dünyamızla ve toplumun her kesiminden insanımızla artık bu konu bizim için ayrı ve önemli bir mücadele kalemidir. Bugün burada, bu mücadeleye bir katkı daha sunabilmek amacıyla bir araya geldik. DMO ile imzaladığımız protokol, yapılacak ihalelere, daha fazla yerli ve milli firmamızın katılımını sağlamayı amaçlıyor. Kamu alımlarında sağlıklı bir rekabet ortamının bulunması, bildiğiniz gibi hem ihalenin etkin bir sonuca ulaşması hem de özellikle yerli firmalarımızın gelişim süreçleri bakımından son derece önemlidir." diye konuştu.

Kaan, imzalanan protokolle, yerli üretim ve tedariki destekleme noktasındaki niyetlerini bir kez daha uygulamaya koyduklarını vurgulayarak, MÜSİAD olarak, DMO'nun kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının iç piyasadan temin edilmesi noktasındaki çabalarını ve başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini bildirdi.

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- "Protokol, değişimin mimarı olma hikayemizin aktörlerinden biri olacak"

DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz de MÜSİAD'ın DMO'ya yabancı olmadığını ancak şimdiye kadar gerçekleşen iş birliğinin olması gereken düzeyde olmadığını belirtti.

DMO'nun Türkiye'nin ticari hayatına ve kalkınma hikayesine damga vurabilecek bir kurum olduğunun altını çizen Civriz, "DMO'da bir değişim hareketi başlattık. Bizim yeni vizyonumuzda DMO, Türkiye'de tasarruf adına, Türkiye'nin yerli ve milli üretiminde yerli firmalarla bir kalkınma hikayesi yazabilmek adına, 'Gelin hep beraber değişimin mimarı olalım' sloganının hayata yansıması olsun istedik. Bugün burada imzaladığımız protokol, aslında değişimin mimarı olma hikayemizin önemli aktörlerinden biri olacak." şeklinde konuştu.

İmza törenin ardından, DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz, MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum moderatörlüğünde gerçekleştirilen bilgilendirme panelinde, MÜSİAD üyelerine DMO ve protokole ilişkin bilgiler verdi.

Protokol, DMO tarafından yapılacak ihalelere katılacak yerli firma sayısının artırılması ve kamu alımlarında etkin bir rekabet ortamının oluşturulması amacıyla ihale duyurularına ilişkin bilgilerin, MÜSİAD internet sitesinde yayınlanmak üzere elektronik ortamda veri paylaşımını kapsıyor.

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DMO Müsiad protokol

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