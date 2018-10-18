MÜSİAD, DMO ile iş birliği protokolü imzaladı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile imzaladıkları protokolün yapılacak ihalelere, daha fazla yerli ve milli firmanın katılımını sağlamayı amaçladığını belirterek, "Kamu alımlarında sağlıklı bir rekabet ortamının bulunması, hem ihalenin etkin bir sonuca ulaşması hem de özellikle yerli firmalarımızın gelişim süreçleri bakımından son derece önemlidir." dedi.

MÜSİAD ile DMO arasında iş birliği protokolü, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz'in katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen törende imzalandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugünlerde kat ettiği yol üzerinde önemli ve stratejik bir kavşakta bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin alınmaya çalışıldığı, siyasi temelli ekonomik kıskacın, müthiş bir farkındalığın fitilini ateşlediğini dile getiren Kaan, "Son yıllarda zaten gündemimizden düşmeyen, fakat belki biraz daha fazla ilgi bekleyen 'yerli ve milli' kavramı, artık gündem maddesi olmanın da ötesinde. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ekonomi yönetimimizle, iş dünyamızla ve toplumun her kesiminden insanımızla artık bu konu bizim için ayrı ve önemli bir mücadele kalemidir. Bugün burada, bu mücadeleye bir katkı daha sunabilmek amacıyla bir araya geldik. DMO ile imzaladığımız protokol, yapılacak ihalelere, daha fazla yerli ve milli firmamızın katılımını sağlamayı amaçlıyor. Kamu alımlarında sağlıklı bir rekabet ortamının bulunması, bildiğiniz gibi hem ihalenin etkin bir sonuca ulaşması hem de özellikle yerli firmalarımızın gelişim süreçleri bakımından son derece önemlidir." diye konuştu.