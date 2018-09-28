FİNANS

MÜSİAD EXPO iş dünyasını İstanbul'da buluşturacak

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 11:20 | Son Güncelleme

Bölgenin önemli ekonomik ve ticari zirveleri arasında yer alan MÜSİAD EXPO'nun 17'ncisi 21-24 Kasım'da gerçekleştirilecek - Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu ve Afrika'dan Türki Cumhuriyetlere kadar yabancı iş ve devlet adamlarını konuk edecek etkinlik, "fikir ve hedeflerini hayata geçirmek isteyen yerli ve yabancı iş adamlarını bir iş platformunda bir araya getirmek ve Türkiye'nin ticari hacmini artırmak" hedefi taşıyor

İSTANBUL (AA) - Bölgenin önemli ekonomik ve ticari zirveleri arasında yer alan MÜSİAD EXPO'nun 17'ncisi 21-24 Kasım'da gerçekleştirilecek.

MÜSİAD'ın açıklamasına göre, iki yılda bir CNR Expo İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlik, Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu ve Afrika'dan Türki Cumhuriyetlere kadar yabancı iş ve devlet adamlarını konuk edecek.

Bu yıl "İş Burada" sloganıyla hayata geçecek MÜSİAD EXPO, "fikir ve hedeflerini hayata geçirmek isteyen yerli ve yabancı iş adamlarını bir iş platformunda bir araya getirmek ve Türkiye'nin ticari hacmini artırmak." hedefi taşıyor.

Etkinliğe katılım başvurusu yapan yabancı yatırımcı sayısında bu yıl rekor sayıya ulaşıldı. Geçen yıllara oranla 6 kat artış yaşanan yabancı yatırımcıların dağılımı da çeşitlilik arz ediyor. Almanya, Fransa, Hollanda, Çin, Malezya, Kazakistan, Hindistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Kenya ve Sudan gibi 100 farklı ülkeden katılımcı bekleniyor.

MÜSİAD EXPO bu yıl küresel iş dünyasından temsilcilerin makro ekonomi gündemini konuşacağı IBF International Business Forum, yüksek teknoloji üreten kuruluşların ve savunma sanayisinin bir araya geldiği High-Tech Port, geleceğin iş adamları ve sanayicilerini buluşturan UGİK'e (Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi) de ev sahipliği yapacak.

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- "Türkiye, ticaret savaşlarından hep kazançlı çıkacak"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, şu ana kadar teyit edilmiş toplam 600 kadar yabancı yatırımcının katılmasının önemli olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada ticaret doğuya kayıyor çünkü gelecek, nüfus ve üretim yoğunluğu olan ülkelerin olacak. Türkiye ticaret savaşları içinden hep kazançlı çıkacak çok önemli değerlere sahip. Yapmamız gereken tüketim ekonomisinden uzaklaşıp, üretim ekonomisine doğru yönelmek. Dünya 5'ten büyük dedik. Bunu bir kez daha MÜSİAD EXPO'da gözler önüne sereceğiz. Etkinliğimiz, Türkiye ekonomisinin büyümesi, bulunduğu darboğazdan çıkabilmesi, cari açık dengesinin kurulması ve yabancı yatırımcının yanı sıra yerli yatırımcının yeni yatırımlara motive edilmesi adına önemli. 500 milyar dolarlık ihracat hedefine en önemli katkıyı MÜSİAD EXPO ile yapacağız."

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan ise, 2016'da 72 bin ziyaretçi ağırlayan MÜSİAD EXPO'ya bu yıl yerli ve yabancı en az 600 firmanın katılacağını bildirdi.

Bostan, "8 binin üzerinde B2B görüşme yapılması, 30 kadar ülkeden bakan düzeyinde katılım sağlanması bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışından binlerce iş adamı ve satın almacı da B2B iş platformumuzda yüz yüze görüşme ve yeni iş anlaşmalarının temelini atma olanağı bulacak." ifadelerini kullandı.

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