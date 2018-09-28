MÜSİAD EXPO iş dünyasını İstanbul'da buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Bölgenin önemli ekonomik ve ticari zirveleri arasında yer alan MÜSİAD EXPO'nun 17'ncisi 21-24 Kasım'da gerçekleştirilecek.

MÜSİAD'ın açıklamasına göre, iki yılda bir CNR Expo İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlik, Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu ve Afrika'dan Türki Cumhuriyetlere kadar yabancı iş ve devlet adamlarını konuk edecek.

Bu yıl "İş Burada" sloganıyla hayata geçecek MÜSİAD EXPO, "fikir ve hedeflerini hayata geçirmek isteyen yerli ve yabancı iş adamlarını bir iş platformunda bir araya getirmek ve Türkiye'nin ticari hacmini artırmak." hedefi taşıyor.

Etkinliğe katılım başvurusu yapan yabancı yatırımcı sayısında bu yıl rekor sayıya ulaşıldı. Geçen yıllara oranla 6 kat artış yaşanan yabancı yatırımcıların dağılımı da çeşitlilik arz ediyor. Almanya, Fransa, Hollanda, Çin, Malezya, Kazakistan, Hindistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Kenya ve Sudan gibi 100 farklı ülkeden katılımcı bekleniyor.

MÜSİAD EXPO bu yıl küresel iş dünyasından temsilcilerin makro ekonomi gündemini konuşacağı IBF International Business Forum, yüksek teknoloji üreten kuruluşların ve savunma sanayisinin bir araya geldiği High-Tech Port, geleceğin iş adamları ve sanayicilerini buluşturan UGİK'e (Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi) de ev sahipliği yapacak.