FİNANS

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, AA Finans Masası'na konuk olacak

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak - aafinans.com'dan canlı yayınlanacak toplantı, yarın saat 11.00'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanacak toplantı, yarın saat 11.00'de başlayacak.

Abdurrahman Kaan, AA Finans Masası'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.

Kaan'ın açıklamaları, AA Finans'ın Twitter hesabı "@aa_finans"tan da anlık takip edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
(MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan AA Finans Masası canlı yayın

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