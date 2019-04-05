MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Faizsiz finans modellerini yaygınlaştırmalıyız

İSTANBUL, (DHA)- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Faizsiz ve değerlerimize uygun alternatif finans modellerini bizler bir an önce hayata geçirmeliyiz. Bu modelleri yaygınlaştırmalı ve bunun için de daha çok anlatmalıyız" dedi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ile MÜSİAD iş birliğinde düzenlenen Karz-ı Hasen Çalıştayı, üniversitenin Halkalı Kampüsü'nde, Uluslararası İslam ve Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ISEFAM) gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, mali imkanlara erişmek için ciddi çaba, efor ve güç gerektiğine dikkat çekerek, "Bu zorlukların bugün en önemli nedenlerinden biri en büyük finans kaynağı olarak görülen bankaların bizleri maruz bıraktığı faiz kıskacıdır. Büyük emeklerle birikim yapan ve bu birikimini yatırıma dönüştürmek isteyen iş insanlarımızın önündeki en büyük duvar faiz. Yeni iş kurmak ya da mevcut işinin kapasitesini artırmak isteyen iş insanımız niyetiyle ortaya çıkıyor. Fakat kendini bir faiz ve katlanan borç silsilesinin içinde buluyor. Bu hem işin bereketini kaçırıyor hem de kazancın sürdürülebilir olmasını engelliyor" diye konuştu.

"2016 YILINDA SİSTEMİ RESMİ OLARAK KURDUK" Türkiye’de özel sektörün faydalandığı uzun vadeli kredi borcunun son yıllarda çok hızlı bir şekilde arttığına dikkat çeken Abdurrahman Kaan, "Faizsiz ve değerlerimize uygun alternatif finans modellerini bir an önce hayata geçirmeliyiz. Bu modelleri yaygınlaştırmalı ve bunun için de daha çok anlatmalıyız. MÜSİAD olarak alternatif modeller üzerinde çalışıyoruz. Bunları da hem kamuoyu hem de politika yapıcılarla paylaşıyoruz. Bugün faizsiz finans modellerinden biri olarak gördüğümüz 'MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı' bu projelerden bir tanesi. Bunun Türkiye'de kurumsallaşması açısından MÜSİAD olarak biz bunu sahiplendik. 2016 itibariyle bunu Türkiye'de resmi olarak kurduk. Bu sayede hem tüccarımızın omzundaki faiz yükünü alıyoruz hem de kazancın bereketini artırarak yeni yatırımların da önünü açıyoruz. İnsanların gönlündeki o huzuru da hissettiğinizde bunu daha iyi sahiplenmek durumunda kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı. "BU SİSTEM KAPİTALİZME MEYDAN OKUYACAKTIR"