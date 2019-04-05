FİNANS

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Faizsiz finans modellerini yaygınlaştırmalıyız

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 16:36 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Faizsiz ve değerlerimize uygun alternatif finans modellerini bizler bir an önce hayata geçirmeliyiz.

İSTANBUL, (DHA)- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Faizsiz ve değerlerimize uygun alternatif finans modellerini bizler bir an önce hayata geçirmeliyiz. Bu modelleri yaygınlaştırmalı ve bunun için de daha çok anlatmalıyız" dedi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ile MÜSİAD iş birliğinde düzenlenen Karz-ı Hasen Çalıştayı, üniversitenin Halkalı Kampüsü'nde, Uluslararası İslam ve Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ISEFAM) gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, mali imkanlara erişmek için ciddi çaba, efor ve güç gerektiğine dikkat çekerek, "Bu zorlukların bugün en önemli nedenlerinden biri en büyük finans kaynağı olarak görülen bankaların bizleri maruz bıraktığı faiz kıskacıdır. Büyük emeklerle birikim yapan ve bu birikimini yatırıma dönüştürmek isteyen iş insanlarımızın önündeki en büyük duvar faiz. Yeni iş kurmak ya da mevcut işinin kapasitesini artırmak isteyen iş insanımız niyetiyle ortaya çıkıyor. Fakat kendini bir faiz ve katlanan borç silsilesinin içinde buluyor. Bu hem işin bereketini kaçırıyor hem de kazancın sürdürülebilir olmasını engelliyor" diye konuştu. "2016 YILINDA SİSTEMİ RESMİ OLARAK KURDUK" Türkiye’de özel sektörün faydalandığı uzun vadeli kredi borcunun son yıllarda çok hızlı bir şekilde arttığına dikkat çeken Abdurrahman Kaan, "Faizsiz ve değerlerimize uygun alternatif finans modellerini bir an önce hayata geçirmeliyiz. Bu modelleri yaygınlaştırmalı ve bunun için de daha çok anlatmalıyız. MÜSİAD olarak alternatif modeller üzerinde çalışıyoruz. Bunları da hem kamuoyu hem de politika yapıcılarla paylaşıyoruz. Bugün faizsiz finans modellerinden biri olarak gördüğümüz 'MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı' bu projelerden bir tanesi. Bunun Türkiye'de kurumsallaşması açısından MÜSİAD olarak biz bunu sahiplendik. 2016 itibariyle bunu Türkiye'de resmi olarak kurduk. Bu sayede hem tüccarımızın omzundaki faiz yükünü alıyoruz hem de kazancın bereketini artırarak yeni yatırımların da önünü açıyoruz. İnsanların gönlündeki o huzuru da hissettiğinizde bunu daha iyi sahiplenmek durumunda kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı. "BU SİSTEM KAPİTALİZME MEYDAN OKUYACAKTIR" İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Karz-ı Hasen'in üretken ve ürettiğini paylaşan insana işaret ettiğini belirterek, "Biz, faizsiz borç vermenin sadaka vermekten daha sevap olduğunu söyleyen efendimizin ve onun izini süren bir medeniyetin çocuklarıyız. Sıkıntıda darda olan bir kişiye sadaka vermekten ziyade borç vermek daha sevaptır. Ama bu borç faizsiz olacak. O sorununu çözecek, üretecek ve size iade edecek, sistem bu. Yani İslam, tembel insan tipini kabul etmiyor. Bu çok önemli bir şey" dedi. "SİSTEMİN ÖZÜ FAİZSİZ BORÇ VERMEKTİR" 'Kul hakkına sebebiyet vermeyecek şekilde bir sistem inşa ettik' diyen Rektör Prof. Dr. Bulut, şöyle devam etti: "İslam ekonomisi bu demek. Kul hakkına sebebiyet vermeyen bir ekonomi. Biz bu üniversitede bu medeniyetin izlerini sürmek üzere önemli adımlar attık. Şu anda Türkiye'de bu alanda çalışmalar yapan en önemli kurumlardan bir tanesiyiz. Bizimle birlikte başka üniversite ve kurumlarımız da var ama İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin en önemli misyonu şudur. Bu dünyada ve ebedi hayatta huzur, helal kazançtan geçer. Bütün kavgaların nedeni karam lokma ve haksız kazançtır. Ayrıca üniversitelerde nitelikli insanlar yetiştirirsek, medeniyetimizin önü açıktır. Faizsiz finansın özü, faizsiz borç vermektir. Enflasyonun olmadığı bir ortamda, mükemmel işleyen bir sistem. Bu sistem kapitalizme meydan okuyacak bir sistemdir."

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