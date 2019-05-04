FİNANS

MÜSİAD Genel Merkez binası resmi açılış töreni

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Türkiye, artık uluslararası arenada güçlü ve etkin bir oyuncu. Güçlenen bir Türkiye’nin maruz kaldığı ekonomi-politik ortam, bizleri yıldırmaz. Aksine daha büyük hamleler ve ilerleme yolunda daha cesur adımlar atmak adına cesaretlendirir ve yüreklendirir" - "Tasarlanan OSB Projesi, her yıl 200 orta ölçekli işletmeyi geliştirip 10 yılda 20 bin firma ve 200 milyar dolar tutarında çıktıyı milli gelire kazandırmayı hedeflemekte"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye, artık uluslararası arenada güçlü ve etkin bir oyuncu. Güçlenen bir Türkiye’nin maruz kaldığı ekonomi-politik ortam, bizleri yıldırmaz. Aksine daha büyük hamleler ve ilerleme yolunda daha cesur adımlar atmak adına cesaretlendirir ve yüreklendirir." dedi.

MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu'nun kapanış oturumu ve yeni genel merkez binasının resmi açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. MÜSİAD'ın yeni genel merkez binasının açılış kurdelesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kesildi.

Törene Cumhurbaşkanının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra çok sayıda devlet yetkilisi ile STK ve Oda Başkanı katıldı.

Törenin ardından yapılan toplantıda MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, konuşmasına katılımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başladı.

MÜSİAD'ın geçmişten bugüne geldiği yoldan ve yaptığı çalışmalardan bahseden Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir vakitler, bazı hayallerin bırakın icrasını, bahsi bile mümkün değildi. Hayal etmek, dava insanlarının ortak meselesidir. Lakin o insanları bir hayale inandırmak ve yola çıkmak ise, liderlik meselesidir. Büyük Türkiye hayalini kurduran, bu hayale bizleri inandıran, bu hayal için yola revan eden ve bugünün Türkiye'sini inşa eden liderimizin, Devlet Başkanımızın sözünü bugün MÜSİAD ailesi olarak kendi süreçlerimiz için tekrarlıyoruz, 'Durmak yok, Yola devam' diyoruz. MÜSİAD, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şiar ile yürümeye devam edecektir. Sözü sözümüzdür, yolu yolumuzdur dediğimiz liderimizin çizdiği perspektifte, sonuna kadar memleket sevdasının ardında yol alacağız."

- "Şarkımız, büyük Türkiye, meselemiz büyük Türkiye"

"Şarkımız, büyük Türkiye, meselemiz büyük Türkiye." diyen Kaan, değişken dünyada Türkiye'nin artık uluslararası arenada güçlü ve etkin bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

Kaan, güçlenen Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomi-politik ortamın kendilerini yıldırmayacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aksine daha büyük hamleler ve ilerleme yolunda daha cesur adımlar atmak adına cesaretlendirir ve yüreklendirir. MÜSİAD, güçlü Türkiye yolunda, yerel ve global ölçekteki saha yaygınlığı, sektörel yetkinliği, üye sayısı ve profil zenginliği, üretimden istihdama, ihracattan yatırıma kadar genişleyen nüfuz alanı, sosyal yapının her kesimine ulaşan proje ve etkinliği ile milletinin ve devletinin hizmetinde olacak.

Türkiye, 24 Haziran seçimlerinin ardından kendi yönetim paradigmalarını değiştirme yolunu seçmiş ve çok daha güçlü bir yönetim anlayışına geçmiştir. Bu tarihi karar, ülkemizin yarınları açısından milattır. Karar alma ve uygulama süreçlerini hızlandıran, yetkinliği ve hedefe yönelik çözüm anlayışını ön plana çıkaran bu yeni sistemde bizlerin üzerine düşen temel vazife, sistemin işleyişini kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına kendi kurumsal ve yapısal dönüşümlerimize ağırlık vermekti. MÜSİAD olarak bu amaçla, 29 yıllık bu kurumda, temel değerlerimiz ve kuruluş amaçlarımıza kesinlikle sadık ve bağlı kalarak, kendi yönetim ve uygulama paradigmalarımızı, değiştiriyoruz."

- "OSB Projesi, her yıl 200 orta ölçekli işletme geliştirecek"

Kaan, MÜSİAD olarak etki ve güç alanını, memleketin ve devletin menfaatleri adına çok daha etkin ve verimli hale getirme amacında olduklarını aktardı.

MÜSİAD'da yaşanan değişim ve yenilenme hakkında bilgi veren Kaan, attıkları ve atacakları adımları paylaştı.

Kaan, "Borca dayalı değil, üretime dayalı gelişim hedefi için girişimcilerin birlikte iş yapıp birlikte hareket edebileceği 'üretim-ticaret üsleri' inşa etmek zaten somut projelerimiz arasındaydı. Bu amaçla tasarlanan OSB Projesi, her yıl 200 orta ölçekli işletmeyi geliştirip 10 yılda 20 bin firma ve 200 milyar dolar tutarında çıktıyı milli gelire kazandırmayı hedeflemektedir. Proje tüm hızıyla devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

- "Meselemiz Türkiye ise illa ki beraber"

Kaan, "MÜSİAD yeni dönemde satışa yönelik planlama ve üretim anlayışıyla ortaklıklar ekonomik anlamda yayılmacılık dönemini başlatmaktadır. Bu husustaki tüm altyapı çalışmalarımızı tamamladık. MÜSİAD, artık kendini bir sermaye üssü ve iktisadi data merkezi olarak tanımlamaktadır. Çıkış noktamız ve MÜSİAD yeni dönem mottomuz bellidir; Beraber, meselemiz Türkiye ise illa ki beraber." diye konuştu.

Genel Başkan Kaan, yeni ekonomik mimarinin değişen şartlarına uyumlu yeni alanlar açmaya ve bu alanlarda çözüme odaklı somut projeler geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

MÜSİAD'ın yeni dönemde, ülkesinin, tarihinin, değerlerinin, nesillerinin bekası ve salahiyeti için kültür, sanat ve spor alanlarında, eğitim alanında, sosyal sorumluluk ve mevzuat geliştirme alanlarında her zamankinden daha aktif ve daha sistematik çalışmak için tüm altyapı çalışmalarını tamamladığını aktaran Kaan, MÜSİAD Kadın ve Genç MÜSİAD'ın da bu doğrultuda çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptıKocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?
Tüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülüTüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

En Çok Okunan Haberler

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

İşte en çok satılan otomobil markası!

İşte en çok satılan otomobil markası!

'Atak-2' vitrine çıktı

'Atak-2' vitrine çıktı

Yargıtay'dan yeni karar: Çocuğuna bakan taraf nafaka ödemez!

Yargıtay'dan yeni karar: Çocuğuna bakan taraf nafaka ödemez!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da ücretsiz otopark ücretliye mi dönüyor?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Tüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülü

Tüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülü

TİSK’in yeni Başkanı Özgür Burak Akkol oldu

TİSK’in yeni Başkanı Özgür Burak Akkol oldu

Netlog araçları Darüşşafaka için yollarda

Netlog araçları Darüşşafaka için yollarda

Turkcell gelirleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 19.2 yükseldi

Turkcell gelirleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 19.2 yükseldi

Titanic Mardan Palace açıldı

Titanic Mardan Palace açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.