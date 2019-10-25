MÜSİAD, Hindistan'da ticari temaslarda bulundu

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Hindistan'a iş gezisi programı düzenleyerek, potansiyel fırsatları inceledi.

MÜDİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Hava Yolları, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Maharaki Eyaleti Tarım Endüstri ve Ticaret Odası ortaklığında, Hindistan'a gerçekleştirilen iş seyahatinde, dört gün boyunca iş forumu, yüzyüze görüşmeler düzenlenerek, Mumbai Dünya Ticaret Merkezi gibi ülkenin önde gelen kurumları ziyaret edildi.

Hindistan Uluslararası Ticaret Odası ve Hint Endüstri Konfederasyonu'nun destek verdiği program çerçevesinde, Türkiye ile Hindistan arasında önemli ticari bağlantılar kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve heyete Başkanlık yapan MÜSİAD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tevfik Dönmez, şunları kaydetti:

"İlkini gerçekleştirdiğimiz 'Türkiye-Hindistan İş Forumu' programında, MÜSİAD'ın çalışmaları, projeleri ve faaliyetleri hakkında Hindistanlı iş insanlarına ve ticari kuruluşlara bilgilendirmede bulunduk. Faaliyetlerimize ilişkin gerçekleştirdiğimiz lobi çalışmalarıyla MÜSİAD'ın yerel ve ulusal basında yer almasına katkıda sağladık.

Mumbai Başkonsolosumuz Ali Tolga Kaya ve Ticaret Ataşemiz Hüseyin Aydın'ın katılımlarıyla Hindistan'ın önde gelen kuruluşlarından MACCIA ve ICIB ile Momerandum of Understanding (MoU) anlaşması imzaladık.