MÜSİAD Kuveyt Temsilciliği açıldı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışı ağını genişletmeye devam eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kuveyt'te temsilcilik açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, Kuveyt temsilciliği ile yurt dışında 78 ülkede 208 irtibat noktasına ulaştı.

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, MENA bölgesinin, yurt dışı teşkilatlanma stratejileri için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'ye en büyük yatırımın MENA bölgesinden sağlandığını belirten Uyar, "Halihazırda da yatırım yapmak isteyen birçok yatırımcı var. Ana amacımız, MENA bölgesindeki iş insanlarının, yatırımlarını Türkiye'ye yapması noktasında gerekli çalışmaları yapabilmektir. Ana gündemimiz, ticari diplomasinin geliştirilmesi. Bu amaçla çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kuveyt'e yaptığı ihracat artışına işaret eden Uyar, gelişmelerin umut verici olduğunu, iki ülke ticari ilişkileri açısından büyük bir potansiyel bulunduğunu, ticaret hacminin kısa süre içerisinde 1 milyar dolara ulaşacağına inandıklarını ve MÜSİAD Kuveyt Temsilciliği olarak bu amaç doğrultusunda gayret göstereceklerini kaydetti.