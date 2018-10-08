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MÜSİAD Kuveyt Temsilciliği açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:02 | Son Güncelleme

Kuveyt temsilciliği ile MÜSİAD, yurt dışında 78 ülkede 208 irtibat noktasına ulaştı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışı ağını genişletmeye devam eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kuveyt'te temsilcilik açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, Kuveyt temsilciliği ile yurt dışında 78 ülkede 208 irtibat noktasına ulaştı.

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, MENA bölgesinin, yurt dışı teşkilatlanma stratejileri için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'ye en büyük yatırımın MENA bölgesinden sağlandığını belirten Uyar, "Halihazırda da yatırım yapmak isteyen birçok yatırımcı var. Ana amacımız, MENA bölgesindeki iş insanlarının, yatırımlarını Türkiye'ye yapması noktasında gerekli çalışmaları yapabilmektir. Ana gündemimiz, ticari diplomasinin geliştirilmesi. Bu amaçla çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kuveyt'e yaptığı ihracat artışına işaret eden Uyar, gelişmelerin umut verici olduğunu, iki ülke ticari ilişkileri açısından büyük bir potansiyel bulunduğunu, ticaret hacminin kısa süre içerisinde 1 milyar dolara ulaşacağına inandıklarını ve MÜSİAD Kuveyt Temsilciliği olarak bu amaç doğrultusunda gayret göstereceklerini kaydetti.

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- "2018 sonuna kadar 100 ülkede irtibat ofisi açmayı hedefliyoruz"

İbrahim Uyar, 2018 sonuna kadar 100 ülkede irtibat ofisi açmayı hedeflediklerini belirterek, dünyayı 6 bölgeye ayırdıklarını ve her bölge, hatta ülke özelinde titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Uyar, "Yıl sonuna kadar hedefimizi geçekleştirmek için canla başla çalışıp dünyanın dört bir yanına seyahat ediyoruz. Türkiye’nin yurt dışında en güçlü STK’sıyız. Ülkemizin hedeflediği ihracat rakamlarına ulaşabilmesi noktasında elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Kuveyt Temsilcisi olarak göreve başlayan Cüneyt Mucedidi de iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "İlk iş olarak Kuveyt'teki resmi kuruluşlar ile tüm ticaret odası ve iş adamı dernekleri başkanlarını ziyaret edeceğiz. İki ülke ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalar yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

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