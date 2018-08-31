MÜSİAD SAMEKS ağustos ayı verileri

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 51,3'e ulaştı.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ağustos 2018 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 51,3 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde Hizmet Endeksi 1,9 puan artarak 52,6 puan, Sanayi Endeksi ise 2,8 puan azalarak 49,2 puan oldu.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 51,3 puanlık değeri ile Türkiye ekonomisinde reel sektöre yönelik olumlu görünümün ağustosta da devam ettiğini ortaya koydu.

