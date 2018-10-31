MÜSİAD SAMEKS ekim ayı verileri

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ekimde bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 43,8 değerine yükseldi.
MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ekim 2018 sonuçları açıklandı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ekimde bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 43,8 seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde Hizmet Endeksi 0,6 puan azalarak 43,1 puan, Sanayi Endeksi ise 0,1 puan artarak 41,0 puan oldu.
Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 43,8 puanlık değeri ile 50 referans değeri altındaki seyrine devam ederek, ekonomik aktivitedeki durgunluğun sürdüğünü ortaya koydu.
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