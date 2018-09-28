MÜSİAD SAMEKS eylül ayı verileri

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), eylülde bir önceki aya göre 6,6 puan azalarak 43,9 değerine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Eylül 2018 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, eylülde bir önceki aya göre 6,6 puan azalarak 43,9 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde Hizmet Endeksi 9,1 puan azalarak 43,2 puan, Sanayi Endeksi ise 7,6 puan gerileyerek 41 puan oldu.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 43,9 puanlık değeri ile 50 referans değerinin altına düşerek, ekonomik aktivitenin eylül ayında önceki aya göre yavaşladığına işaret ediyor.

