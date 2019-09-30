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MÜSİAD SAMEKS eylül ayı verileri

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

SAMEKS Bileşik Endeksi, eylülde 1,4 puan azaldı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), eylülde bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 46,4'e geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Eylül 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, eylülde bir önceki aya göre 1,4 puan geriledi ve 46,4 düzeyinde gerçekleşti.

Böylece 50 referans değerinin altındaki seyrini eylül ayında da sürdüren SAMEKS Bileşik Endeksi, reel sektöre yönelik durgunluğun bu dönemde de sürdüğüne işaret etti ve yılın üçüncü çeyreğine ilişkin olumsuz bir görüntü verdi.

Öte yandan, eylülde bir önceki aya kıyasla Hizmet Endeksi 2,2 puan azalarak 45,8'e, Sanayi Endeksi de 2 puan gerileyerek 46,6'ya düştü. Bu dönemde hizmet sektörüne yönelik girdi alımlarındaki ivme kaybı iş hacmini olumsuz etkilerken, sanayi sektöründe de yeni siparişlerdeki azalmaya bağlı olarak üretim kaybı gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Müsiad SAMEKS

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