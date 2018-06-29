MÜSİAD SAMEKS haziran ayı verileri

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), haziranda bir önceki aya göre 3,5 puan artarak 54'e yükseldi.
MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Haziran 2018 sonuçları açıklandı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, haziranda bir önceki aya göre 3,5 puan artışla 54 seviyesinde gerçekleşti.
Söz konusu dönemde Hizmet Endeksi ise 5,6 puan artarak 56 puan, Sanayi Endeksi ise 1,4 puanlık artışla 51,7 puan oldu.
Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış
SAMEKS Bileşik Endeksi’nin 54 puanlık değeri bu aya ilişkin ekonomik
aktivitenin canlılığına işaret ederken, hem hizmet
hem de sanayi sektörünün 50 referans puanı
üzerindeki seyrini devam ettirmesi SAMEKS’teki
olumlu görünümün gelecek dönemlerde
de süreceğinin sinyalini veriyor.
24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı
Bağkur prim borçları siliniyor
Derebaşı Virajları turizme kazandırılacak
Borsa güne nasıl başladı?
Dolar ne kadar? (27.06.2018 dolar kuru)
Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum