FİNANS

MÜSİAD SAMEKS haziran ayı verileri

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

SAMEKS Bileşik Endeksi, haziranda bir önceki aya göre 3,5 puan artarak 54'e çıktı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), haziranda bir önceki aya göre 3,5 puan artarak 54'e yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Haziran 2018 sonuçları açıklandı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, haziranda bir önceki aya göre 3,5 puan artışla 54 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Hizmet Endeksi ise 5,6 puan artarak 56 puan, Sanayi Endeksi ise 1,4 puanlık artışla 51,7 puan oldu.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış
SAMEKS Bileşik Endeksi’nin 54 puanlık değeri bu aya ilişkin ekonomik
aktivitenin canlılığına işaret ederken, hem hizmet
hem de sanayi sektörünün 50 referans puanı
üzerindeki seyrini devam ettirmesi SAMEKS’teki
olumlu görünümün gelecek dönemlerde
de süreceğinin sinyalini veriyor.

PARTNERTatil rehavetiTatil rehaveti
Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurduOlumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu
Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybettiÜnlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müsiad SAMEKS Veri

En Çok Okunan Haberler

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı… Bilgileri çalınan ne yapacak?

Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı… Bilgileri çalınan ne yapacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılık

Bankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılık

Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu

Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı

Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı

Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

Suriye'den Türkiye'ye gelen patateslerin hasadı sürüyor

Suriye'den Türkiye'ye gelen patateslerin hasadı sürüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.