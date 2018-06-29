MÜSİAD SAMEKS haziran ayı verileri

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), haziranda bir önceki aya göre 3,5 puan artarak 54'e yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Haziran 2018 sonuçları açıklandı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, haziranda bir önceki aya göre 3,5 puan artışla 54 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Hizmet Endeksi ise 5,6 puan artarak 56 puan, Sanayi Endeksi ise 1,4 puanlık artışla 51,7 puan oldu.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış

SAMEKS Bileşik Endeksi’nin 54 puanlık değeri bu aya ilişkin ekonomik

aktivitenin canlılığına işaret ederken, hem hizmet

hem de sanayi sektörünün 50 referans puanı

üzerindeki seyrini devam ettirmesi SAMEKS’teki

olumlu görünümün gelecek dönemlerde

de süreceğinin sinyalini veriyor.

