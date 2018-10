MÜSİAD Şırnak Şubesi'nin hizmete girmesi

- "MÜSİAD EXPO, iş dünyası için önemli bir fırsat"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD EXPO Fuarı’nın 21-24 Kasım'da düzenleneceğini belirterek, fuarın hem ülke içinde kenetlenmek, hem de yönlerini dünyaya daha çok çevirmek açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kaan, "Halihazırda Türkiye, dünyanın hemen her noktasına ulaşıyor, ürettiği ürünleri, başta Avrupa olmak üzere, her geçen yıl yükselen bir taleple birçok ülkeye satıyor. Fakat her fırsatta ifade ediyoruz; bu bizim için yeterli değil. Üyelerimizin, yerli ve milli firmalarımızın dünyayla daha fazla iş yapması için, ticaretlerini daha da ileri taşımaları için her fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Uluslararası düzeyde düzenlenen en kapsamlı, en etkili organizasyonlardan biri olan MÜSİAD EXPO, iş dünyası için bu anlamda önemli bir fırsattır. Ayrıca, ülkemizin büyük ihracat hedefleri var. Bu hedeflere ulaşabilme noktasında da fuarımızın, son derece etkili olduğu kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.