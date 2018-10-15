MÜSİAD Şırnak Şubesi'nin hizmete girmesi

"Küresel şiddetin dünya ekonomisine getirdiği yük 14,3 trilyon dolar. Bu da dünya milli gelirinin yüzde 13,4'üne tekabül ediyor. Terörün Türkiye'ye 30 yıllık doğrudan maliyeti ise 1,2 trilyon dolar olarak ifade ediliyor. IMF’nin bir araştırmasına göre, Türkiye'ye 1970-2011 döneminde gelmesi gereken yabancı sermaye yatırımı, toplam 504 milyar dolar olması gerekirken, terör tehdidinden dolayı 126 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Şırnak'ın stratejik açıdan çok önemli bir konumda yer aldığını ancak terör faaliyetlerinden dolayı şehrin hak ettiği ölçüde gelişme gösteremediğini belirtti.

Bu, 378 milyar dolarlık bir kayıp yaşandığını ortaya koyuyor. Yani, yabancı sermaye yatırımı kaybı da eklendiğinde, terörün ülkemize 30 küsur yıllık maliyetinin, toplam 1,5 trilyon dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor."

- "İş insanları olarak memleketimize varlığımızı borçluyuz"

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na değinen Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan çağrının seferberlik çağrısı niteliğinde olduğunu belirtti.

Kaan, "Bu topraklar ve bu millet, memleketimizdir. Bizler, iş insanları olarak memleketimize varlığımızı borçluyuz. Şimdi kendi varlığımızdan fedakarlık etme vaktidir. Ülkemiz geleceği için hayırlara vesile olsun. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında, toplamda üç süreçten söz ediliyordu; dengelenme, disiplin ve değişim. Bu bir mücadele sürecidir. Toplumun her kesimiyle kenetlenerek, birlik beraberlik içinde ve kararlılıkla sürdürmemiz gereken bir mücadele bu. Bu kapsamda hem biz iş insanlarını hem de kamuoyunu memnun eden birtakım uygulamalar hayata geçmeye başladı. Kısa süre içinde, gerek firmalar tarafından atılan adımlar, gerek kamuoyundan gelen destekler bize gösterdi ki Türkiye olarak bu süreci en doğru adımlarla, en hasarsız biçimde atlatacağız." ifadelerini kullandı.