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MÜSİAD Şırnak Şubesi'nin hizmete girmesi

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 15:24 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Hem biz iş insanlarını hem de kamuoyunu memnun eden birtakım uygulamalar hayata geçmeye başladı. Kısa süre içinde, gerek firmalar tarafından atılan adımlar, gerek kamuoyundan gelen destekler bize gösterdi ki Türkiye olarak bu süreci en doğru adımlarla, en hasarsız biçimde atlatacağız"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Şırnak şubesini açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin 86 farklı noktasında faaliyetlerine devam eden MÜSİAD, yurt içindeki teşkilat ağını genişletmeye devam ediyor.

MÜSİAD Şırnak Şubesi'nin açılışı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri Ali Reis Topçu, Ali Gür, Faruk Akbal, Ahmet Şekerli, Soner Meşe, Fatih Mehmet Keçebir ve MÜSİAD Şırnak Şubesi Başkanı Yusuf Bilin'in katılımıyla gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Şırnak'ın stratejik açıdan çok önemli bir konumda yer aldığını ancak terör faaliyetlerinden dolayı şehrin hak ettiği ölçüde gelişme gösteremediğini belirtti.

Türkiye’nin terörden olumsuz yönde etkilendiğini vurgulayan Kaan, şunları kaydetti:

"Küresel şiddetin dünya ekonomisine getirdiği yük 14,3 trilyon dolar. Bu da dünya milli gelirinin yüzde 13,4'üne tekabül ediyor. Terörün Türkiye'ye 30 yıllık doğrudan maliyeti ise 1,2 trilyon dolar olarak ifade ediliyor. IMF’nin bir araştırmasına göre, Türkiye'ye 1970-2011 döneminde gelmesi gereken yabancı sermaye yatırımı, toplam 504 milyar dolar olması gerekirken, terör tehdidinden dolayı 126 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bu, 378 milyar dolarlık bir kayıp yaşandığını ortaya koyuyor. Yani, yabancı sermaye yatırımı kaybı da eklendiğinde, terörün ülkemize 30 küsur yıllık maliyetinin, toplam 1,5 trilyon dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor."

- "İş insanları olarak memleketimize varlığımızı borçluyuz"

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na değinen Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan çağrının seferberlik çağrısı niteliğinde olduğunu belirtti.

Kaan, "Bu topraklar ve bu millet, memleketimizdir. Bizler, iş insanları olarak memleketimize varlığımızı borçluyuz. Şimdi kendi varlığımızdan fedakarlık etme vaktidir. Ülkemiz geleceği için hayırlara vesile olsun. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında, toplamda üç süreçten söz ediliyordu; dengelenme, disiplin ve değişim. Bu bir mücadele sürecidir. Toplumun her kesimiyle kenetlenerek, birlik beraberlik içinde ve kararlılıkla sürdürmemiz gereken bir mücadele bu. Bu kapsamda hem biz iş insanlarını hem de kamuoyunu memnun eden birtakım uygulamalar hayata geçmeye başladı. Kısa süre içinde, gerek firmalar tarafından atılan adımlar, gerek kamuoyundan gelen destekler bize gösterdi ki Türkiye olarak bu süreci en doğru adımlarla, en hasarsız biçimde atlatacağız." ifadelerini kullandı.

- "MÜSİAD EXPO, iş dünyası için önemli bir fırsat"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD EXPO Fuarı’nın 21-24 Kasım'da düzenleneceğini belirterek, fuarın hem ülke içinde kenetlenmek, hem de yönlerini dünyaya daha çok çevirmek açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kaan, "Halihazırda Türkiye, dünyanın hemen her noktasına ulaşıyor, ürettiği ürünleri, başta Avrupa olmak üzere, her geçen yıl yükselen bir taleple birçok ülkeye satıyor. Fakat her fırsatta ifade ediyoruz; bu bizim için yeterli değil. Üyelerimizin, yerli ve milli firmalarımızın dünyayla daha fazla iş yapması için, ticaretlerini daha da ileri taşımaları için her fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Uluslararası düzeyde düzenlenen en kapsamlı, en etkili organizasyonlardan biri olan MÜSİAD EXPO, iş dünyası için bu anlamda önemli bir fırsattır. Ayrıca, ülkemizin büyük ihracat hedefleri var. Bu hedeflere ulaşabilme noktasında da fuarımızın, son derece etkili olduğu kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

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Müsiad şırnak

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