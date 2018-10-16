MÜSİAD Somali temsilciliği açıldı

Afrika’nın artan nüfusuyla gelecekte günümüzden çok daha önemli bir pazar haline geleceğine dikkati çeken Uyar, "Afrika kıtasında bulunan 54 ülkede, toplam 1,3 milyar insan yaşıyor. Yani, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 17’si bu kıtada bulunuyor. 2050 yılında kıta nüfusunun 4,4 milyar olacağı ve dünya nüfusunun yüzde 37'sinin bu kıtada yaşayacağı öngörülüyor. MÜSİAD olarak bizler bu amaçla Afrika'yı önceliğimiz olarak belirledik ve 2018'i 'Afrika Yılı' ilan ettik.Yıl sonunda toplam 30 Afrika ülkesinde teşkilatlanmayı hedefliyoruz. 2018'in sonunda tüm dünyada en az 100 ülkede hizmet veriyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, Somali temsilciliği ile yurt dışında 79 ülkede 209 irtibat noktasına ulaştı.

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Uyar, MÜSİAD olarak ticaret diplomasisi anlayışıyla küresel ölçekte faaliyetlerini sürdürdüklerini, bu bağlamda dünyayı 6 bölgeye ayırdıklarını ve her bölgeyi ülke özelinde titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Uyar, Türkiye ile Somali arasındaki ticaret hacmine ilişkin, "Devletimizle, milletimizle kardeş Somali halkının her şartta yanında olmaya devam edeceğiz. Her zaman kardeş ülke olarak gördüğümüz Somali ile mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha yüksek seviyelere çıkartmayı hedefliyoruz. Aramızdaki ticaret hacmi 2003 yılındaki 2 milyon dolardan 2017 yılında 144 milyon dolar seviyesine ulaştı. Amacımız, bu miktarı en kısa sürede 200 milyon dolara ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

İbrahim Uyar, Türkiye'nin, dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğini bir Afrika ülkesi olan Somali’de açtığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda son olarak Somali şubesinin açılışına imza attıklarını bildirdi.

14 ay gibi kısa bir sürede 55 ülkeyi ziyaret ettiklerini belirten Uyar, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar hedefimizi geçekleştirmek için canla başla çalışıp dünyanın dört bir yanına seyahat ediyoruz. Gittiğimiz ülkelerdeki fırsatları, rapor olarak üyelerimizle paylaşıyor ve birçok üyemize yeni pazarların oluşmasını sağlıyoruz. Türkiye'nin yurt dışında en güçlü STK'sıyız. Bizler iş insanları olarak, ticari adımlar atarken, aynı zamanda ülkemizi temsil eden siyasi ve diplomatik bir ekosistemin parçası olduğumuzu da aklımızdan çıkarmıyoruz. Ülkelerimiz arasında ticari diplomasiyi geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Yurt dışı teşkilat mensuplarımızı, bölgelerinde global vizyonumuza uygun, birer fahri ticari ataşe gibi konumlandırıyoruz. İşte bu heyecan ve bilinçle bizler de bugün, ülkemizin bayrağını dalgalandırmak ve iş insanlarımıza yeni ufuklar açmak için ülkemizden binlerce kilometre uzakta teşkilatlanma çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

MÜSİAD Somali Temsilcisi olarak göreve başlayan Ahmet Sami İşler de iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını aktararak, kazan-kazan stratejisi doğrultusunda karşılıklı ilişkilerin daha fazla ticarete ve refaha dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

