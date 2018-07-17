FİNANS

MÜSİAD Suriye'de ticaret merkezi ve şube açacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

MÜSİAD, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terörden temizlenen bölgelerde ticaretin geliştirilmesi amacıyla çalışma başlattı - Derneğin Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar: - "Türkiye'de yaşayan ciddi anlamda Suriyeli iş adamı var. Bölgeye kuracağımız ticaret merkezi ve MÜSİAD ofisi, Suriye ve Türkiye'deki iş adamlarını bir araya getirmek için güzel bir yer olacak" - MÜSİAD Yurt İçi Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Ömer Faruk Akbal: - "Bu bölgenin tekrardan savaş öncesi refaha ulaşması açısından MÜSİAD'ın çok önemli, toparlayıcı bir ticari yeri ve pozisyonu var"

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde ticaret merkezi ve şube açılacak.

Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan da yaşadıkları yerleri terk ederek güvenli gördükleri bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Olayların başladığı ilk günden itibaren Suriyelileri yalnız bırakmayan Türkiye, savaş mağdurlarına her türlü desteği veriyor. Sivil toplum kuruluşları da "ensar-muhacir" anlayışından hareketle düzenlenen kampanyalarla sınırın diğer tarafındaki Suriyelileri bir an olsun yalnız bırakmıyor.

MÜSİAD da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası güvenli hale getirilen bölgelerde ticaretin geliştirilmesi ve insanların refaha kavuşması için ticaret merkezi ve şube açmaya hazırlanıyor.

Derneğin Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Azez ve çevresindeki bölgelerde iş olanakları ve ticari fırsatların geliştirilmesi için MÜSİAD Suriye Şubesi'nin kuruluş çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Bölgede faaliyet gösteren ticaret odası ve iş adamlarıyla yapacakları görüşmelerin ardından en kısa sürede şubenin açılacağını dile getiren Uyar, şöyle devam etti:

"İnşallah en kısa zamanda Suriye şubesini açıp, Suriye ve Türkiye'deki iş adamları arasında bir köprü kurmayı düşünüyoruz. Türkiye'de yaşayan ciddi anlamda Suriyeli iş adamı var. Bölgeye kuracağımız ticaret merkezi ve MÜSİAD ofisi, Suriye ve Türkiye'deki iş adamlarını bir araya getirmek için güzel bir yer olacak. İnşallah bu merkez sayesinde gerek Türkiye'de gerek ülkesinde yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz birlikte ticaretlerini geliştirecekler ve bu ticaret yoluyla da bölgeye tekrar güven ve istikrar gelecek. Bununla birlikte bölgenin tekrar refaha ulaşacağını ümit ediyoruz."

- "Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayacak"

Bölgede yaklaşık bir milyon insanın yaşadığını ve bu insanların temel ihtiyaçlarının büyük bölümünün Türkiye'den karşılandığını anlatan Uyar, yürütecekleri çalışmaların Türkiye ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşündüklerini aktardı.

Uyar, önceliklerinin gıda ve tekstil alanında temel ihtiyaçların giderilmesi olduğunu ifade ederek, "Daha sonra da inşaat malzemeleri alanında ciddi anlamda olanaklar sağlayacağını düşünüyoruz. Bölgeden ayrılan kardeşlerimiz tekrar dönecek ve bu sayede bir normalleşme sürecinin başlayacağına inanıyoruz. Mutlaka iki bölge arasında ticaretin olması gerekiyor ki normalleşme süreci biraz daha hızlansın." diye konuştu.

MÜSİAD Yurt İçi Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Ömer Faruk Akbal da 86 noktada şubeleriyle faaliyet gösteren derneklerinin, yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da en etkili sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın iş hacmi ve bünyesinde bulunan iş adamları açısından düşünüldüğünde, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasına yaklaşık yüzde 20'ye yakın etkisi bulunan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getiren Akbal, şunları kaydetti:

"Suriye'de bilhassa Türk askerinin hali hazırda muhafaza ettiği bölgeyi göz önünde bulundurursak, MÜSİAD'ın burada yer alması demek, öncelikle bu bölgenin normalleşmesi açısından çok önemli bir adımdır. Bu bölgenin tekrardan savaş öncesi refaha ulaşması açısından MÜSİAD'ın çok önemli, toparlayıcı bir ticari yeri ve pozisyonu var. Bu anlamda biz de gerek Kilis'teki üyelerimizle beraber gerek Suriye asıllı olmakla beraber MÜSİAD bünyesinde faaliyet gösteren iş adamlarımızla, dört bir koldan sarılarak inşallah MÜSİAD'ın Suriye'de hem Suriyeli vatandaşlara hem Türk insanına hem de coğrafyamıza katkı sağlaması için yoğun bir gayret içinde olacağız."

Suriyeli iş adamı Hasan Olabi de iş adamları olarak Türkiye'ye geldiklerini ve MÜSİAD ile iş birliği yaptıklarını belirterek, Suriye'de de aynı şekilde iş birliği yaparak Türk ve Suriye halkına daha fazla fayda sağlayacaklarına inandıklarını söyledi.

PARTNERDünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...Dünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...
BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektirBTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir
Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kilis Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları Müsiad ticaret merkezi ile MÜSİAD ofisi

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Para ile vatandaş olunabilecek ülkeler! İşte detaylar...

Para ile vatandaş olunabilecek ülkeler! İşte detaylar...

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Benzin’e gece yarısından sonra zam!

Benzin’e gece yarısından sonra zam!

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CarrefourSA hipermarketlerinde‘outlet’ dönemini başlatıyor

CarrefourSA hipermarketlerinde‘outlet’ dönemini başlatıyor

BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir

BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)

Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül

Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu

Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.