MÜSİAD, Tayvan Ticaret Merkezi ile MoU anlaşması imzaladı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tayvan Ticaret Merkezi (TAITRA) ile MoU anlaşması imzaladı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MoU anlaşması imza töreni, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve TAITRA Başkanı James C. F. Huang'ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD olarak ticaret diplomasisine yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini belirterek, "MÜSİAD olarak ticaret diplomasisinin önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Bugün TAITRA ile imzalarını atacağımız gibi, birçok kurumla MoU anlaşmaları gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı şube ve temsilciliklerimizi, birer ticari ataşe gibi çalışmaya teşvik ediyoruz. Bu çabamızın olumlu sonuçlarını görmek bizleri mutlu etmenin ötesinde gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

- "Anlaşma, ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım"

Kaan, Tayvan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere değinirken, ticaret hacminin potansiyelin çok altında olduğuna işaret etti.