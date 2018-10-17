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MÜSİAD, Tayvan Ticaret Merkezi ile MoU anlaşması imzaladı

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 16:01 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Yurt dışı şube ve temsilciliklerimizi, birer ticari ataşe gibi çalışmaya teşvik ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tayvan Ticaret Merkezi (TAITRA) ile MoU anlaşması imzaladı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MoU anlaşması imza töreni, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve TAITRA Başkanı James C. F. Huang'ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD olarak ticaret diplomasisine yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini belirterek, "MÜSİAD olarak ticaret diplomasisinin önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Bugün TAITRA ile imzalarını atacağımız gibi, birçok kurumla MoU anlaşmaları gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı şube ve temsilciliklerimizi, birer ticari ataşe gibi çalışmaya teşvik ediyoruz. Bu çabamızın olumlu sonuçlarını görmek bizleri mutlu etmenin ötesinde gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

- "Anlaşma, ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım"

Kaan, Tayvan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere değinirken, ticaret hacminin potansiyelin çok altında olduğuna işaret etti.

Kaan, "Ortada önemli bir ticaret potansiyeli var. Bunun farkındayız. İşte bu potansiyeli ortaya çıkarmak için buradayız. Bugün, hem Tayvan için hem de ülkemiz için önemli bir anlaşmanın imzalarını atıyoruz. Bu anlaşmanın, ticari ilişkilerimizin gelişmesi yönünde büyük bir adım olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ihracatının artırılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini bildiren Kaan, Tayvan heyetini ve Tayvanlı iş insanlarını, 21-24 Kasım 2018'de düzenlenecek MÜSİAD EXPO Fuarı'na davet etti.

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- "Türk iş insanları ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz"

TAITRA Başkanı James C.F. Huang, Türkiye’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Akıllı şehir ve yenilenebilir enerji kavramlarının günümüzde büyük önem taşıdığını vurgulayan Huang, bilgi ve teknoloji alanına yönelik ülke olarak faaliyetlerde bulunduklarını ve önemli gelişmeler kaydettiklerini aktardı.

Huang, şunları kaydetti:

"Türkiye, çok önemli bir ülke ve Orta Doğu’daki en önemli pazar. İkili ilişkilerimiz neticesinde geçen yıl 2 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdik. Bu yönüyle Türkiye, Tayvan’ın Avrupa’daki en önemli partneri. Yenilenebilir enerji konusuna hem Türk hükümeti hem de Tayvan hükümeti büyük bir önem atfediyor. 2025 yılına gelindiğinde Tayvan, enerji ihtiyacının yüzde 25’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından gidermeyi hedefliyor. Özel sektör temsilcilerimiz de hükümetimizin bu politikalarından yararlanıyor. Bizler de yenilenebilir enerji ve akıllı şehir konularına ilişkin Türk iş insanları ile konuşmak ve ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla buradayız."

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