MÜSİAD Türkiye-Afrika Zirvesi

Afrika kıtasının Batılılar tarafından çok sömürüldüğünü anlatan Yarar, "Afrika'da nereye gittiysek, çok güzel insanlarla tanıştık. Ben önümüzdeki yüzyılın Afrika açısında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Afrika uyandı. Afrika'nın her yerinde bir uyanış var. Afrika'da çok büyük bir demografik gelişme var. Dünya nüfusunun en hızlı arttığı kıta Afrika." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İş Forumu (IBF) Genel Başkanı Erol Yarar, Afrika ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirterek, "Türkiye-Afrika iş birliğinde çok büyük sosyal, siyasi ve iktisadi gelişme potansiyeli var. MÜSİAD olarak Afrika'nın her yerinde şube açmak istiyoruz." dedi.

Yarar, Afrika nüfusunun hızla arttığına dikkati çekerek, 2030'da dünyadaki her 5 kişinden birinin, 2050'de dünyadaki 4 kişiden birinin, 2100 yılında ise dünyadaki her 5 kişiden ikisinin Afrikalı olacağı öngörüsünü paylaştı.

Ülkelerinin siyasi olarak özgür olmanın yanında ekonomik olarak da özgür olmaları gerektiğinin altını çizen Yarar, "Ekonomik açıdan köle olmamamız lazım. İktisadi olarak özgürleşmek kendi kaynaklarını iyi değerlendirmeye bağlıdır." dedi.

Yarar, Türkiye'nin tecrübelerinden Afrika ülkelerinin yararlanacağı çok şey olduğunu belirterek, Afrika'da tarım, madencilik ve su kaynaklarının çok önemli olduğunu ifade etti.

Afrika'da su kaynaklarının çok zengin olduğunu vurgulayan Yarar, bu kaynakların verimli kullanılamadığını, kaynakların israf edildiğini anlattı.

Yarar, şunları söyledi:

"MÜSİAD olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak Afrika ile, kardeş Afrika'mızla her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu buradan ilan etmek istiyoruz. 1990 yılında MÜSİAD kurulduğundan bugüne kadar, en önemli söylediğimiz konulardan biri şudur; 'Afrika'nın her ülkesinde büyükelçilik açılsın'. Çünkü Türkiye-Afrika iş birliğinden çok büyük sosyal, siyasi ve iktisadi gelişme potansiyeli vardır. Bu tek elle olabilecek bir iş değil. Biz de güzel bir atasözü vardır; 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var.' Onun için biz MÜSİAD olarak Afrika'nın her yerinde şube açmak istiyoruz. MÜSİAD'ın Afrika sorumlusu var. MÜSİAD bir iş adamı örgütü olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin politikaları çerçevesinde değil, o politikayı yönlendiren bir kurum olarak karşınızda. MÜSİAD devletin önünü açan çalışmalar yapıyor."