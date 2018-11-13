İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Umman’da temsilcilik açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle şube ve temsilcilik sayısını artırmaya ve iş birliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor.

Yıl sonuna kadar 100 ülkede teşkilatlanma hedefi ile yola çıkan MÜSİAD, son temsilciliğini Umman'da açtı. Dernek, bu açılışla 83 ülkede 213 temsil noktasına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Umman'da temsilcilik açılışının MÜSİAD'ın MENA bölgesindeki hedefleri doğrultusunda önemli bir gelişme olduğunu belirterek, Umman'ın stratejik olarak önemli bir konuma sahip olduğunu bildirdi.

Türk iş insanları için bölgenin bir cazibe merkezi olduğunu aktaran Uyar, MÜSİAD olarak bölge ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Orta Doğu'da temsilcilik atamaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Uyar, Türkiye'nin Umman ile geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği ticarete bakıldığında, dış ticaret dengesinde her yıl fazla verildiğini belirterek, "2015'te ticaret hacmi 264 milyon dolarla en yüksek seviyeye ulaştı. 2017'de ise bu rakam 126 milyon dolara geriledi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi olması gereken seviyede değil. MÜSİAD MENA olarak, bu rakamın en kısa süre içerisinde 1 milyar dolara ulaştırılması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.