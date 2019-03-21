FİNANS

MÜSİAD, Yeni Zelanda’daki saldırılar için 35 dilde kınama mesajı yayımladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

MÜSİAD Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından 35 dilde kınama mesajı yayımladı - MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Bu olay karşısında tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif bir tavır ortaya koyarak, en ufak şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde kınamaya davet ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından 35 dilde kınama mesajı yayımlandığı bildirildi.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından 35 dilde kınama mesajı yayımladı.

Terör eylemleri sonrası ortak tavır gösterilmesi amacıyla bir dizi faaliyete imza atan MÜSİAD, meydana gelen olaylar sonrası, 93 ülkede 223 irtibat noktasına ulaşan teşkilat ağı ile dünya genelinde eş zamanlı harekete geçti.

Dernek, İslam karşıtı ve Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırgan tutumlara dikkat çekmek ve küresel ölçekte bilinç oluşturmak amacıyla yurt dışındaki şubeleri üzerinden basın kuruluşları ve kamudaki muhataplarıyla iletişime geçerek kamu diplomasisi uyguladı.

Başta, Asya, Avrupa, Afrika, Asya-Pasifik, Orta Doğu, Latin Amerika ve Amerika olmak üzere tüm dünyada basın bildirisi yayınlayan MÜSİAD, İngilizce, Almanca, Arapça, Gürcüce, Malayca, Özbekçe, Çince, Kazakça, Hinduca, Azerice, Fransızca, Yunanca, Makedonca, Arnavutça, Bulgarca, Boşnakça, Endonezce, Sawihi, Rusça, Portekizce, İspanyolca, Havsaca, Farsça, Lingola, Felemenkçe, Japonca, Hausa, Kiswahili, Sri Lanka Dili, Urduca, Danca, Kırgızca, Tatarca, Macarca ve Türkmence'den oluşan 35 dilde kınama mesajına imza attı.

- "İslamofobinin, kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzem"

Saldırının gerçekleştiği günden bir gün sonra, MÜSİAD Sidney Başkanı Hasan Gençtürk öncülüğünde, hastanede tedavi gören Türk vatandaşlarını ziyaret eden MÜSİAD heyeti, saldırıda yaralanan Zekeriya Tuyan, Mustafa Boztaş ve Temel Ataçocuğu'nun aileleri ile temasa geçerek onlara destekte bulundu.

Hastane ziyaretlerinin ardından kriz masası kurulan yerlere giden MÜSİAD heyeti, oradaki Müslüman liderlerle bir araya gelerek yapılması gereken yardımlar hususunda istişareler gerçekleştirdi.

MÜSİAD heyeti, daha sonra terörist saldırının ardından Yeni Zelanda'ya giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi ve akabinde de saldırıda yaralananların aileleriyle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "Planlı ve stratejik olarak yürütüldüğü açık olan bu saldırgan tutumun bir an önce önüne geçilmesi, İslamofobinin, kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzemdir. Bu olay karşısında tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif bir tavır ortaya koyarak, en ufak şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde kınamaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyorDefne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor
THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyorTHY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

O hesaplarla ilgili flaş açıklama! Yükseltildi

O hesaplarla ilgili flaş açıklama! Yükseltildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor

Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor

THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor

THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor

TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor

TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor

AGCO, yeni ve ödüllü ürünlerini çiftçilerle buluşturdu

AGCO, yeni ve ödüllü ürünlerini çiftçilerle buluşturdu

İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta yıllık yüzde 27.54 arttı (2)

İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta yıllık yüzde 27.54 arttı (2)

Tüketici güven endeksi Mart’ta yüzde 2.9 artışla 59.4 oldu

Tüketici güven endeksi Mart’ta yüzde 2.9 artışla 59.4 oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.