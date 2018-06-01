FİNANS

MÜSİAD'dan Danimarka'da STK temsilcilerine iftar

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 04:13 | Son Güncelleme

MÜSİAD'dan Danimarka'da STK temsilcilerine iftar

KOPENHAG (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Danimarka Şubesi tarafından Greve kentinde iftar verildi.

Başkent Kopenhag'ın yaklaşık 30 kilometre güneybatısında bulunan Greve'de, Türk iş adamları tarafından işletilen bir düğün salonunda düzenlenen geleneksel iftar programına çok sayıda davetli katıldı.

MÜSİAD Danimarka Başkanı Latif İbişoğlu'nun ev sahipliğindeki iftara, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, müsteşarlar Hande Sarı, Ayşe Azra Akıncı Kıran, Fatih Uğurlu, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yurt Dışı Teşkilatlanma (YTK) Başkanı İbrahim Uyar'ın yanı sıra Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Danimarka Şubesi, İskandinavya Türk Federasyonu, Danimarka İslam Kültür Merkezleri, Danimarka İslam Teşkilatı, Irak Türkmen Cephesi, Azerbaycan Vatan Cemiyetinin temsilcileri ve seçkin bir davetli topluluğu katıldı.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi İpek, iftar programını düzenleyen MÜSİAD'ın Danimarka şubesi yetkililerine teşekkür ettiği konuşmasında, MÜSİAD'ın dünyanın çeşitli yerlerindeki temsilcilikleriyle birlikte Türkiye'nin en önemli STK'ları arasında olduğunu söyledi.

Yaklaşan 24 Haziran seçimlerine de değinen Uğur Kenan İpek, vatandaşların Kopenhag Konsolosluğuna kurulan sandıklarda da oy kullanabileceğini hatırlatarak, "Türkiye'nin ne kadar demokratik bir ülke olduğunu, seçimlerin nasıl güzel bir ortamda, barış ve demokrasi ortamında yapılabileceğini gösterebilecek olması bakımından bu seçimler son derece önemli. İnşallah gayet başarılı bir şekilde yapılacak." dedi.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yurt Dışı Teşkilatlanma (YTK) Başkanı Uyar ise MÜSİAD'ın Danimarka şubesi üyelerine seslenerek, "MÜSİAD olarak 'Ticaret Diplomasisi' açılımı başlattık. Bulunduğumuz ülke ve bölgede daha aktif ve girişken olmalısınız." şeklinde konuştu.

17'nci MÜSİAD EXPO'yu 21-24 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştireceklerini kaydeden İbrahim Uyar, fuarda Danimarkalı en az 5 firmanın stant açmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Uyar, MÜSİAD'ın ekonomik alanda Türkiye'nin en büyük STK'sı olduğunu da kaydederek, Avrupa'da 25 yılda 25'inci şubelerini açarak 1600 üyeye ulaştıklarını ve üyelerinin Avrupa ekonomisine 3 milyar avro katkı sağladığını kaydetti.

İftar programı, İpek ve Uyar'a, MÜSİAD Danimarka Şubesi yetkilileri tarafından hediye takdim edilmesinin ardından sona erdi.

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