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MÜSİAD'dan Hindistan açılımı

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 14:21 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olarak belirlediği 5 ülkeden biri olan Hindistan'da temsilcilik açılışı yaptı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef olarak belirlediği 5 ülkeden biri olan Hindistan'da temsilcilik açılışı gerçekleştirdi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen, MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Hindistan'da birçok dinin yaşandığını ve 20'ye yakın farklı dilin konuşulduğunu belirtti.

Uyar, Hindistan'ın Asya kıtasında Çin ile birlikte, iki önemli kültür ve medeniyet havzasını teşkil ettiğini, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olduğunu ve ülke nüfusunun yüzde 15'inin ise Müslüman olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Hindistan'ın kadim bağlara sahip olduğunu ifade eden Uyar, MÜSİAD Hindistan temsilciliğinin iki ülke ilişkilerine çok büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Türkiye-Hindistan arasında yıldan yıla artan bir ticaret hacmi olduğunu belirten Uyar, iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleşip, çeşitlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Taraflar arasındaki mevcut ikili ekonomik iş birliğinde ciddi dengesizliklerin bulunduğunu kaydeden Uyar, Türkiye ve Hindistan arasındaki potansiyelin olması gerekenin çok altında olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Hindistan'a olan ihracatında yüzde 16,4 artış gözlendiğini ve 760 milyon dolara ulaştığının altını çizen Uyar, Hindistan'da ithalatın 6 milyar doların üzerine çıktığını ve arada Türkiye'nin aleyhine çok büyük bir dengesizliğin olduğunu belirtti.

Uyar, "Aradaki açığın dengelenmesi çok önemli. MÜSİAD Hindistan temsilciliğinin en büyük amacı bu dengesizliğin azaltılması olacak." ifadesini kullandı.

Hindistan'da büyüyen orta sınıf ve artan iç pazar talebi ile Hindistan pazarının Türkiye için hem ihracatta hem de ithalatta büyük fırsatlar sunduğunu belirten Uyar, "Hindistan'ı 1,3 milyar nüfuslu yoksul bir ülke olarak değil, ciddi bir satın alma gücüne sahip 200-300 milyon tüketicinin yaşadığı, istikrarlı bir makro-ekonomik yapıya sahip ve gümrük vergileri ile miktar kısıtlamalarının her geçen gün azaldığı bir pazar olarak görmek daha sağlıklı bir yaklaşım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uyar, ilaç sanayisinin Hindistan'da çok gelişmiş olduğunu, ülkenin ilaç sanayisi ham maddelerinde potansiyel bir pazar olduğunu, nüfus özellikleri nedeniyle de zeytinyağı, sert kabuklu meyveler, kuru meyveler başta olmak üzere gıda ürünlerinde büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Hindistan para birimi rupinin son 7 yılda TL’ye göre üç kat değer kazandığını ifade eden Uyar, genel olarak Avrupa mallarının Hindistan pazarında çok pahalı bulunduğunu, Türk mallarının ise aynı kalitede ve çok daha uygun fiyatla sunulduğunu kaydetti.

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- "İki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için elimizden geleni yapacağız"

MÜSİAD olarak Mumbai Ticaret ve Sanayi Odası ve Maharashtra Sanayi ve Tarım Odası ile iyi niyet sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen Uyar, yereldeki iş birlikleri ile bölgede çok daha güçlü bir seviyeye geleceklerini ve yerel muhataplar ile daha fazla diyalog kuracaklarını ifade etti.

MÜSİAD Hindistan Temsilcisi olarak göreve başlayan Naci Torba da iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Türkiye-Hindistan arasındaki ticaret hacminin halihazırda yeterli seviyede olmadığını, Türkiye'nin ülkeye ihracatının istenilen seviyeye ulaşmadığını ve arada çok ciddi bir ticaret dengesizliği olduğunu belirten Torba, "Bu farkın kapatılmasında önemli projelere sahibiz. İlk iş olarak Hindistan'daki resmi kuruluşları, tüm ticaret odalarını ve iş adamı derneklerinin başkanlarını ziyaret edeceğim. Bölgede Türk iş insanları için çok önemli fırsatlar var. MÜSİAD Hindistan temsilciliği bu kapsamda iki ülke ticaret ilişkilerine katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)

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