MÜSİAD'dan Hindistan açılımı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef olarak belirlediği 5 ülkeden biri olan Hindistan'da temsilcilik açılışı gerçekleştirdi. MÜSİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen, MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Hindistan'da birçok dinin yaşandığını ve 20'ye yakın farklı dilin konuşulduğunu belirtti. Uyar, Hindistan'ın Asya kıtasında Çin ile birlikte, iki önemli kültür ve medeniyet havzasını teşkil ettiğini, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olduğunu ve ülke nüfusunun yüzde 15'inin ise Müslüman olduğunu kaydetti. Türkiye ile Hindistan'ın kadim bağlara sahip olduğunu ifade eden Uyar, MÜSİAD Hindistan temsilciliğinin iki ülke ilişkilerine çok büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Türkiye-Hindistan arasında yıldan yıla artan bir ticaret hacmi olduğunu belirten Uyar, iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleşip, çeşitlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Taraflar arasındaki mevcut ikili ekonomik iş birliğinde ciddi dengesizliklerin bulunduğunu kaydeden Uyar, Türkiye ve Hindistan arasındaki potansiyelin olması gerekenin çok altında olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Hindistan'a olan ihracatında yüzde 16,4 artış gözlendiğini ve 760 milyon dolara ulaştığının altını çizen Uyar, Hindistan'da ithalatın 6 milyar doların üzerine çıktığını ve arada Türkiye'nin aleyhine çok büyük bir dengesizliğin olduğunu belirtti. Uyar, "Aradaki açığın dengelenmesi çok önemli. MÜSİAD Hindistan temsilciliğinin en büyük amacı bu dengesizliğin azaltılması olacak." ifadesini kullandı. Hindistan'da büyüyen orta sınıf ve artan iç pazar talebi ile Hindistan pazarının Türkiye için hem ihracatta hem de ithalatta büyük fırsatlar sunduğunu belirten Uyar, "Hindistan'ı 1,3 milyar nüfuslu yoksul bir ülke olarak değil, ciddi bir satın alma gücüne sahip 200-300 milyon tüketicinin yaşadığı, istikrarlı bir makro-ekonomik yapıya sahip ve gümrük vergileri ile miktar kısıtlamalarının her geçen gün azaldığı bir pazar olarak görmek daha sağlıklı bir yaklaşım olacak." değerlendirmesinde bulundu. Uyar, ilaç sanayisinin Hindistan'da çok gelişmiş olduğunu, ülkenin ilaç sanayisi ham maddelerinde potansiyel bir pazar olduğunu, nüfus özellikleri nedeniyle de zeytinyağı, sert kabuklu meyveler, kuru meyveler başta olmak üzere gıda ürünlerinde büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.