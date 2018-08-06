MÜSİAD'dan Kenya hamlesi

İSTANBUL (AA) - 2018 yılını "Afrika Yılı" ilan eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kenya'da temsilcilik açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Osman Batur Dedeoğlu, MÜSİAD'ın Kenya temsilcisi olarak göreve başladı. Dernek, böylece yurt dışında 76 ülkede 206 irtibat noktasına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, 2018 yılını Afrika yılı ilan ettiklerini anımsatarak, halihazırda Nijerya, Güney Afrika ve Sudan'da şubeye, Moritanya, Çad, Nijer, Benin, Senegal ve Fildişi Sahili'nde temsilciliklere sahip olduklarını belirtti.

Kenya için uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini belirten Uyar, temsilcilik açılışının kurum ve Türkiye adına çok büyük bir önem arz ettiğini kaydetti.

Yıl sonuna kadar Afrika'da 30 ülkede olmayı hedeflediklerini belirten Uyar, yakın zamanda Zambiya, Tanzanya, Gana ve Etiyopya’da da temsilcilik açılışlarını gerçekleştireceklerini belirtti.

Uyar, Türkiye ve Kenya'nın geçmişten bugüne önemli ilişkilere sahip olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret dengesinin Türkiye'nin lehine olduğunu kaydetti.