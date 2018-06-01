FİNANS

MÜSİAD'dan "mobilyada KDV indirimi kalıcı olsun" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

MÜSİAD Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Altunbaş: - "Geçen yıl uygulanan KDV indiriminin 2018 yılından itibaren kalıcı olarak tatbik edilmesi isabetli olacaktır" - "(KDV indirimi) Bu uygulamanın, özellikle 600 bin yeni çiftin evlilik dönemi olan mayıs-aralık aylarında yürürlüğe konulması ve düğün sezonuna yetiştirilmesi, sektörün canlanması adına olumlu bir katkı sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, geçen yıl uygulanan KDV indiriminin 2018 yılından itibaren kalıcı olarak tatbik edilmesinin isabetli olacağını belirtti.

Altunbaş, yaptığı yazılı açıklamada, sektörün yaklaşık 12,5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu belirterek, 67 bin firma ve 132 bin kişilik istihdam kapasitesiyle mobilyanın, Türkiye'de dış ticaret fazlası veren sektörlerden biri olduğunu vurguladı.

Altunbaş, şunları kaydetti:

"Elde edilen verilere göre, 2017 yılında uygulanan yüzde 8‘lik KDV ile sektörün, yüzde 37-40 bandında büyüdüğü görülmektedir. Bu periyotta ayrıca, direkt ve dolaylı yollardan yaklaşık 100 bin kişilik istihdam sağlanmıştır. Bu bağlamda sektör temsilcileri olarak bizler, geçen yıl uygulanan KDV indiriminin 2018 yılından itibaren kalıcı olarak tatbik edilmesinin isabetli olacağını belirtmek isteriz. Bu uygulamanın, özellikle 600 bin yeni çiftin evlilik dönemi olan mayıs-aralık aylarında yürürlüğe konulmasının ve düğün sezonuna yetiştirilmesinin, sektörün canlanması adına olumlu bir katkı sağlayacağını vurgulamak isteriz."

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- "Mobilya sektörü yapılacak indirimlerle ek ilave istihdam sağlayacak"

Davut Altunbaş, sektör girdileri hesaplandığında döşemelik kumaşa yüzde 8 KDV ödenmesinin, bitmiş üründe oluşan yüzde 18 KDV hesaplamasıyla firmaların KDV durumunda dengesizlikler oluşturduğuna dikkati çekti.

İlk 3 ayda yaklaşık yüzde 10 küçülen ve döviz baskısını iyiden iyiye hisseden mobilya sektörünün, yapılacak indirimlerle ek ilave istihdam sağlayacağını belirten Altunbaş, şunları kaydetti:

"Ciro artışı ve yüzde 10 avantajlı tüketiciye sunulan mobilya fiyatları ile bu durum, sanayici, üretici ve tüketici memnuniyetini de en üst seviyeye çıkaracaktır. Özellikle inşaat sektöründe uygulanan KDV indirimi ve teşviklerin, satılan evlerin dekore edilmesi konusunda en önemli etken olan mobilya sektöründe de uygulanması gerektiğini ve inşaat sektöründe yapılan indirimlerle, mobilya sektöründe yapılan indirimlerin birbirini tamamlamasının elzem olduğunu düşünüyoruz. Hükümetimizden talebimiz, reel ekonomi çalışmaları dahilinde özellikle düğün sezonunun kaçırılmaması ve ilave istihdam için sektörümüzün büyüklüğünü korumak adına ivedilikle konuyu ele almaları ve sektörümüze destek olmalarıdır."

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mobilya Müsiad

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