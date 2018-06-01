İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, geçen yıl uygulanan KDV indiriminin 2018 yılından itibaren kalıcı olarak tatbik edilmesinin isabetli olacağını belirtti.

Altunbaş, yaptığı yazılı açıklamada, sektörün yaklaşık 12,5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu belirterek, 67 bin firma ve 132 bin kişilik istihdam kapasitesiyle mobilyanın, Türkiye'de dış ticaret fazlası veren sektörlerden biri olduğunu vurguladı.

Altunbaş, şunları kaydetti:

"Elde edilen verilere göre, 2017 yılında uygulanan yüzde 8‘lik KDV ile sektörün, yüzde 37-40 bandında büyüdüğü görülmektedir. Bu periyotta ayrıca, direkt ve dolaylı yollardan yaklaşık 100 bin kişilik istihdam sağlanmıştır. Bu bağlamda sektör temsilcileri olarak bizler, geçen yıl uygulanan KDV indiriminin 2018 yılından itibaren kalıcı olarak tatbik edilmesinin isabetli olacağını belirtmek isteriz. Bu uygulamanın, özellikle 600 bin yeni çiftin evlilik dönemi olan mayıs-aralık aylarında yürürlüğe konulmasının ve düğün sezonuna yetiştirilmesinin, sektörün canlanması adına olumlu bir katkı sağlayacağını vurgulamak isteriz."