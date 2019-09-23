FİNANS

MÜSİAD'dan Özbekistan'a iş gezisi

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

MÜSİAD'ın THY ve TİM ortaklığında düzenlediği programda, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatları, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile iş birliği imkanları ele alınacak

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığında Özbekistan'a iş gezisi programı düzenlendi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, program, bugün başlayıp 28 Eylül'de sona erecek.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programda, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatları, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile iş birliği çalışmaları ele alınacak.

5 günlük program kapsamında, iş forumu, B2B görüşmeleri, büyükelçilik ziyareti ve şehir gezisi gibi organizasyonlar da gerçekleştirilecek.

- Özbekistan, Türk iş insanları için önemli bir fırsat kapısı

33 milyonluk nüfusuyla Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi olan Özbekistan, jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri, sahip olduğu yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle Türk iş insanları için önemli fırsatlar sunuyor.

2050 yılında nüfusu 50 milyona ulaşması beklenen Özbekistan, özellikle tarım ve tarıma dayalı sanayilerde iş yapan firmalar için önemli bir fırsat kapısı olarak görülüyor.

Pamuk üretiminin yoğun olması tekstil firmaları için elverişli imkanlar sunarken, doğal gaz ve altın üretiminin yüksek olması maden sektöründe hizmet veren firmalar için önemli avantajlar sağlıyor.

PARTNER Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi
Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurduThomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu
Bursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturduBursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)

En Çok Okunan Haberler

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

İngiliz devi iflas etti

İngiliz devi iflas etti

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

'Memurlara yönelik yüzde 14 zam sınıfta kaldı'

'Memurlara yönelik yüzde 14 zam sınıfta kaldı'

Otomobil satışlarıyla ilgili flaş açıklama: Pozitif etki yaratacak!

Otomobil satışlarıyla ilgili flaş açıklama: Pozitif etki yaratacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42

İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

Bursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu

Bursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu

TÜGİAD’dan Londra çıkarması

TÜGİAD’dan Londra çıkarması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.