MÜSİAD'dan Özbekistan'a iş gezisi

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığında Özbekistan'a iş gezisi programı düzenlendi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, program, bugün başlayıp 28 Eylül'de sona erecek.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programda, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatları, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile iş birliği çalışmaları ele alınacak.

5 günlük program kapsamında, iş forumu, B2B görüşmeleri, büyükelçilik ziyareti ve şehir gezisi gibi organizasyonlar da gerçekleştirilecek.

- Özbekistan, Türk iş insanları için önemli bir fırsat kapısı

33 milyonluk nüfusuyla Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi olan Özbekistan, jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri, sahip olduğu yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle Türk iş insanları için önemli fırsatlar sunuyor.

2050 yılında nüfusu 50 milyona ulaşması beklenen Özbekistan, özellikle tarım ve tarıma dayalı sanayilerde iş yapan firmalar için önemli bir fırsat kapısı olarak görülüyor.

Pamuk üretiminin yoğun olması tekstil firmaları için elverişli imkanlar sunarken, doğal gaz ve altın üretiminin yüksek olması maden sektöründe hizmet veren firmalar için önemli avantajlar sağlıyor.

