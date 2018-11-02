FİNANS

MÜSİAD'dan Rusya hamlesi

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle faaliyetlerine devam eden MÜSİAD, son olarak Rusya'da temsilcilik açtı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Rusya'da temsilcilik açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle faaliyetlerine devam eden dernek, Rusya'daki temsilcilik ile 80 ülkede 210 temsil noktasına ulaşmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurt dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Rusya'da temsilcilik açılışının stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Uyar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik noktalar olarak konumlandırdığı Rusya, Hindistan, Çin ve Meksika'da teşkilatlanmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini, bu doğrultuda Çin'de 4 farklı eyalette temsilcilik açtıklarını, şimdi de Rusya’da temsilcilik açarak MÜSİAD ve Türkiye adına önemli bir adım attıklarını bildirdi.

İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin olumlu seyrettiğini, buna rağmen ticaret hacminin aynı seviyede olmadığını belirten Uyar, iki ülke arasında çok büyük bir ticari potansiyel bulunduğunu, bu potansiyelin süratle rakamlara yansıması noktasında çok çalışılması gerektiğini kaydetti.

Uyar, 2017 yılında ticaret hacminin yüzde 37,2 artarak 21,6 milyar dolar seviyesine çıktığını, bu yılın ocak-haziran döneminde ise ticaret hacminin 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artış gösterdiğini bildirdi.

\

- "Temsilcilik, ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sunacak"

İbrahim Uyar, tüm bu gelişmelerin mutluluk verici olduğunu belirterek, Rusya'nın başkenti Moskova'da açılan temsilciliğin iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında çok önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Uyar, yaklaşık 2 ay önce Rusya’ya giderek ülkenin en önemli kuruluşlarından biri olan Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği ile MoU anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak, "Tüm bu çalışmalar Ticari Diplomasi vizyonunun bir sonucu." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Rusya Temsilcisi olarak göreve başlayan Mefail Deribaş da iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

İlk iş olarak, Rusya'daki resmi kuruluşlar, tüm ticaret odası ve iş adamı dernek başkanlarını ziyaret edeceğini bildiren Deribaş, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ve artan ticaret hacminin bölgenin kalkınması için çok önemli olduğunu vurguladı.

Deribaş, MÜSİAD Rusya Temsilciliği olarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına odaklandıklarını, bu bağlamda çalışmalar yürüteceklerini aktardı.

PARTNERMünbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflarMünbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar
İş Yatırım / Manukyan: Türkiye bir an önce "kripto regülasyonu" oluşturmalıİş Yatırım / Manukyan: Türkiye bir an önce "kripto regülasyonu" oluşturmalı
DenizBank’ın ekonomiye katkısı ilk 9 ayda 213 milyar lira DenizBank’ın ekonomiye katkısı ilk 9 ayda 213 milyar lira 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı

Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş Yatırım / Manukyan: Türkiye bir an önce "kripto regülasyonu" oluşturmalı

İş Yatırım / Manukyan: Türkiye bir an önce "kripto regülasyonu" oluşturmalı

DenizBank’ın ekonomiye katkısı ilk 9 ayda 213 milyar lira 

DenizBank’ın ekonomiye katkısı ilk 9 ayda 213 milyar lira 

Eylül’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yıllık yüzde 47.7 azaldı

Eylül’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yıllık yüzde 47.7 azaldı

Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimler 8 yılda yüzde 83.25 arttı

Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimler 8 yılda yüzde 83.25 arttı

Trump: Çin Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Trump: Çin Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Antalya ekonomisinin en'lerine ödül

Antalya ekonomisinin en'lerine ödül

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.