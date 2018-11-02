MÜSİAD'dan Rusya hamlesi

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Rusya'da temsilcilik açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle faaliyetlerine devam eden dernek, Rusya'daki temsilcilik ile 80 ülkede 210 temsil noktasına ulaşmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurt dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Rusya'da temsilcilik açılışının stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Uyar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik noktalar olarak konumlandırdığı Rusya, Hindistan, Çin ve Meksika'da teşkilatlanmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini, bu doğrultuda Çin'de 4 farklı eyalette temsilcilik açtıklarını, şimdi de Rusya’da temsilcilik açarak MÜSİAD ve Türkiye adına önemli bir adım attıklarını bildirdi.

İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin olumlu seyrettiğini, buna rağmen ticaret hacminin aynı seviyede olmadığını belirten Uyar, iki ülke arasında çok büyük bir ticari potansiyel bulunduğunu, bu potansiyelin süratle rakamlara yansıması noktasında çok çalışılması gerektiğini kaydetti.