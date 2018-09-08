FİNANS

MÜSİAD'dan Rusya'ya stratejik hamle

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2018 10:15 | Son Güncelleme

MÜSİAD heyeti, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması yönünde önemli bir çalışmaya imza attı -MÜSİAD, Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği ile Moskova’da MoU anlaşması imzalandı

İSTANBUL(AA) - MÜSİAD, Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği ile Moskova’da MoU anlaşması imzaladı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle, şube ve temsilci sayısını artırmaya ve iş birliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. "Ticaret diplomasisi" vizyonu çerçevesinde Rusya’ya çıkarma yapan MÜSİAD heyeti, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması yönünde önemli bir çalışmaya imza attı.

Yurt dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar başkanlığında, Direktörler Laura Gök ve Bahadır Çam ile Rusya’nın en önemli kuruluşlarından biri olan Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği ile Moskova’da MoU anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile MÜSİAD 78 ülkede 208 irtibat noktasına ulaşmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uyar, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, çok büyük bir ticari potansiyel olduğunu ve bu potansiyelin, süratle rakamlara da yansıması için çalışılması gerektiğini belirtti.

Rusya’nın en önemli kuruluşlarından biri olan Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği ile MoU anlaşmasının ticari diplomasi vizyonunun bir sonucu olduğunu ifade eden Uyar, bu anlaşmanın iki ülke ticari ilişkilerine çok önemli katkılar sağlayacağına dikkati çekti.

Uyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılması yönündeki talimatıyla çalışmalar yürüttüklerini, karşılıklı kazan-kazan ilkesi doğrultusunda Rusya’ya dönük projeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, çok kısa bir zamanda Moskova’da bir MÜSİAD temsilciliği açacaklarını bildirdi.

Temsilcilik vasıtasıyla iki ülkenin ticari ilişkilerine önemli katkılar sağlayacakların belirten Uyar, Rusya’nın büyük bir coğrafya olduğunu ve temsilcilik aracılığı ile, Rusya’nın diğer şehirlerinde de aktif olarak çalışmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği Başkanı Marat Kabaev de, Türkiye ve Rusya’nın çok önemli bir ortak geçmişe sahip olduğunu belirterek, ticaret potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve bu potansiyelin gerçekleştirilmesi noktasında iki kurum arasında yapılan anlaşmanın büyük önem arz ettiğini kaydetti.

MÜSİAD’ın gerek üye sayısı gerekse teşkilatlarıyla Türkiye’nin en büyük STK’sı olduğunu söyleyen Kabaev, gelecekte çok önemli çalışmalara imza atacaklarına inandığını ifade etti.

PARTNERBu video sosyal medyayı sallıyorBu video sosyal medyayı sallıyor
87. İzmir Enternasyonal Fuarı87. İzmir Enternasyonal Fuarı
Sinop'ta açtıkları fabrika için kapı kapı dolaşıp, işçi arıyorlarSinop'ta açtıkları fabrika için kapı kapı dolaşıp, işçi arıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MoU anlaşması Müsiad Uluslararası Müslüman İşadamları

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bakan Albayrak uyardı: Dünya kendini korumalı

Bakan Albayrak uyardı: Dünya kendini korumalı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan otopark kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan otopark kararı

İşte dünyanın en değerli markaları

İşte dünyanın en değerli markaları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
87. İzmir Enternasyonal Fuarı

87. İzmir Enternasyonal Fuarı

Sinop'ta açtıkları fabrika için kapı kapı dolaşıp, işçi arıyorlar

Sinop'ta açtıkları fabrika için kapı kapı dolaşıp, işçi arıyorlar

TÜSİAD: Türkiye - Almanya iş dünyası ortaklığı derinleşiyor

TÜSİAD: Türkiye - Almanya iş dünyası ortaklığı derinleşiyor

CHP heyetinden Yalova Ticaret Odası'na 'ekonomik süreç' ziyareti

CHP heyetinden Yalova Ticaret Odası'na 'ekonomik süreç' ziyareti

PwC: Yapay zeka yeni mesleklerin doğmasına yol açacak

PwC: Yapay zeka yeni mesleklerin doğmasına yol açacak

Bursa'da çobanları buluşturan fuar

Bursa'da çobanları buluşturan fuar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.