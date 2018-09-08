MÜSİAD'dan Rusya'ya stratejik hamle

İSTANBUL(AA) - MÜSİAD, Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği ile Moskova’da MoU anlaşması imzaladı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle, şube ve temsilci sayısını artırmaya ve iş birliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. "Ticaret diplomasisi" vizyonu çerçevesinde Rusya’ya çıkarma yapan MÜSİAD heyeti, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması yönünde önemli bir çalışmaya imza attı.

Yurt dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar başkanlığında, Direktörler Laura Gök ve Bahadır Çam ile Rusya’nın en önemli kuruluşlarından biri olan Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği ile Moskova’da MoU anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile MÜSİAD 78 ülkede 208 irtibat noktasına ulaşmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uyar, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, çok büyük bir ticari potansiyel olduğunu ve bu potansiyelin, süratle rakamlara da yansıması için çalışılması gerektiğini belirtti.