FİNANS

MÜSİAD'dan yurt dışında "ticaret atağı"

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 14:35 | Son Güncelleme

MÜSİAD, Özbekistan, Hindistan ve Bosna Hersek'e yönelik düzenlediği iş gezileri, zirveler ve konferanslarla dünyanın muhtelif bölgelerinde ticaret ağları kurulmasına öncülük ediyor - MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Yurt dışında gönüllü bir ticari ataşe gibi faaliyetlerde bulunuyoruz. İş gezilerimizde stratejik öneme sahip ülkeleri seçiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye'nin dünya pazarlarındaki nüfuzunun yaygınlaştırılması, üretim ve ihracatının geliştirilerek dünya pazarlarındaki payının artırılması ve Türk devletinin bölgesel ve global düzeyde etkin bir şekilde rol oynaması amacıyla yurt dışında ticaret atağına kalktı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin askeri ve siyasi alanda gerçekleştirdiği mücadeleyi ticari alana taşıyan ve Türkiye'nin bölgesinde söz sahibi, küresel ölçekte etkin bir ülke olması adına çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, Özbekistan, Hindistan ve Bosna Hersek'e yönelik düzenlediği iş gezileri, zirve ve konferanslarla dünyanın muhtelif bölgelerinde ticaret ağları kurulmasına öncülük ediyor.

Ticaret diplomasisi anlayışıyla yurt dışında yabancı ve Türk iş insanlarını bir araya getiren MÜSİAD, yerli iş insanlarına yabancı ülkelerde iş yapma fırsatı sunuyor.

Bu kapsamda ilk olarak 23-28 Eylül'de Özbekistan'a iş gezisi programı düzenleyen MÜSİAD, burada gerçekleştirdiği ikili iş görüşmeleri, ülkenin önde gelen siyasi ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler ve forumlarla Orta Asya'nın kilit ülkesi Özbekistan ile önemli ticari anlaşmalar gerçekleştirilmesine öncülük etti.

Özbekistan'ın ardından yurt dışındaki temaslarına hız kesmeden devam eden MÜSİAD, Bosna Hersek’te düzenleyeceği Uluslararası İş Forumu ile eş zamanlı olarak Hindistan'a da iş gezisi düzenledi. Türk Hava Yolları (THY), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Confederation of Indian Industry (Hint Endüstri Konfederasyonu) ortaklığında bugün başlayıp 18 Ekim'e kadar devam edecek gezide, Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatları, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile iş birliği çalışmaları görüşülecek.

Ayrıca MÜSİAD, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 23.International Business Forum (IBF) programını düzenleyecek. 16-17 Ekim'de düzenlenecek programda ülkenin gıda, tarım, hayvancılık, turizm, inşaat, sağlık, metal, mobilya ve orman ürünleri sektörlerindeki ayrıcalıklı yapısına dikkati çekilecek. Tüm dünyadan binin üzerinde iş insanının katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede, B2B görüşmeler düzenlenerek Türk ve yabancı iş insanlarının iş birliği yapmaları sağlanacak.

- "Türkiye'nin bölgede aktif rol alması gerek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD'ın yurt dışında gönüllü bir ticari ataşe gibi faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, Özbekistan'ın Orta Asya'nın merkezinde olduğunu ve kilit konumda yer aldığını, bu ülkeyle gerçekleştirilecek iş birliği çalışmalarının Türkiye'nin Orta Asya'ya yönelik ticaret politikalarında önemli rol oynayacağını vurguladı.

MÜSİAD olarak iş gezilerinde stratejik öneme sahip ülkeleri seçtiklerini bildiren Kaan, "Hindistan'ın da bu kapsamda değerlendirilmesi gerek. Hindistan, son yıllarda büyüyen ekonomisiyle tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Ülke, ilerleyen yıllarda dünyada daha çok söz sahibi olacak ve bu nedenle Türkiye'nin bölgede aktif rol alması gerek. Bosna Hersek, AB'ye açılan kapı, Türk iş insanları için büyük fırsatlar barındırıyor." ifadelerini kullandı.

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Müsiad Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahma

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