MÜSİAD'dan yurt dışında "ticaret atağı"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye'nin dünya pazarlarındaki nüfuzunun yaygınlaştırılması, üretim ve ihracatının geliştirilerek dünya pazarlarındaki payının artırılması ve Türk devletinin bölgesel ve global düzeyde etkin bir şekilde rol oynaması amacıyla yurt dışında ticaret atağına kalktı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin askeri ve siyasi alanda gerçekleştirdiği mücadeleyi ticari alana taşıyan ve Türkiye'nin bölgesinde söz sahibi, küresel ölçekte etkin bir ülke olması adına çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, Özbekistan, Hindistan ve Bosna Hersek'e yönelik düzenlediği iş gezileri, zirve ve konferanslarla dünyanın muhtelif bölgelerinde ticaret ağları kurulmasına öncülük ediyor.

Ticaret diplomasisi anlayışıyla yurt dışında yabancı ve Türk iş insanlarını bir araya getiren MÜSİAD, yerli iş insanlarına yabancı ülkelerde iş yapma fırsatı sunuyor.

Bu kapsamda ilk olarak 23-28 Eylül'de Özbekistan'a iş gezisi programı düzenleyen MÜSİAD, burada gerçekleştirdiği ikili iş görüşmeleri, ülkenin önde gelen siyasi ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler ve forumlarla Orta Asya'nın kilit ülkesi Özbekistan ile önemli ticari anlaşmalar gerçekleştirilmesine öncülük etti.