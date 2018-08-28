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MÜSİAD'dan Zambiya açılımı

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 14:44 | Son Güncelleme

2018'i "Afrika Yılı" ilan eden MÜSİAD, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Zambiya'da temsilcilik açtı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Zambiya'da temsilcilik açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Ticaret Diplomasisi" anlayışıyla dünyanın 207 noktasında faaliyetlerini sürdüren ve bu anlayış doğrultusunda 2018'i "Afrika Yılı" ilan eden MÜSİAD, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Zambiya’da temsilcilik açtı.

Abdullah Demir, MÜSİAD’ın Zambiya temsilcisi olarak göreve başladı.

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2018 yılını "Afrika Yılı" ilan ettiklerini belirterek, halihazırda Nijerya, Güney Afrika ve Sudan’da şubeye, Moritanya, Çad, Nijer, Benin, Senegal, Fildişi Sahili ve Kenya'da temsilciliklere sahip olduklarını bildirdi.

Zambiya için uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Zambiya'da temsilcilik açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Uyar, yıl sonuna kadar Afrika'da 30 ülkede olmayı hedeflediklerini, yakın zamanda Tanzanya, Gana ve Etiyopya'da da temsilcilik açılışları gerçekleştireceklerini aktardı.

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- "Temsilciliğimizle ticaret hacmini önemli seviyelere getireceğimize inanıyoruz"

İbrahim Uyar, Türkiye ve Zambiya'nın geçmişten bugüne önemli ilişkilere sahip olduğunu, Türkiye ile Zambiya arasındaki ticaretin, potansiyelinin çok altında bulunduğunu, karşılıklı kazan-kazan ilkesi doğrultusunda Afrika'ya dönük projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Zambiya temsilciliğimiz vasıtasıyla ticaret hacmini önemli seviyelere getireceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

2018 sonuna kadar 100 ülkede irtibat ofisine ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Uyar, dünyayı 6 bölgeye ayırdıklarını ve her bölge, hatta ülke özelinde titizlikle çalıştıklarını kaydetti.

Uyar, "Yıl sonuna kadar hedefimizi geçekleştirmek için canla başla çalışıp dünyanın dört bir yanına seyahat ediyoruz. Türkiye'nin yurt dışında en güçlü STK'sıyız. Türkiye'nin hedeflediği ihracat rakamlarına ulaşabilmesi noktasında elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Zambiya Temsilcisi Abdullah Demir de MÜSİAD'ın "Afrika Yılı" açılımında Zambiya'nın önemli bir konumda yer aldığını, Zambiya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesine yönelik faaliyet göstereceklerini kaydetti.

Demir, ülkedeki iş dünyasının temsilcileri ve muhatap kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüteceklerini, "Ticaret Diplomasisi" anlayışıyla Zambiya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerini bildirdi.

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Müsiad Zambiya

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