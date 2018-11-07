"Müslüm" filmi, görme engelliler için sesli betimlendi

İSTANBUL (AA) - Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in yaşamını anlatan "Müslüm" filmi, görme engellilere özel geliştirilen "Hayal Ortağım Sesli Betimleme" teknolojisi ile Türkiye’deki tüm sinema salonlarında sinemaseverlerle buluşacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin beyaz perdeye aktarıldığı "Müslüm" filmi, son yılların izlenme rekorlarını kırıyor.

Sadece ilk 3 günde 600 bini aşkın kişi tarafından izlenen film "Hikayeyi anlatabildik mi?" diye sona ererken, Turkcell, bu soruya kayıtsız kalamadı. Görme engelli sinemasever ve Müslüm Baba hayranlarının da filmi izlemesi ve hikayeyi hiçbir görsel detayı kaçırmadan takip edebilmeleri için harekete geçen Turkcell, "Hayal Ortağım Sesli Betimleme" teknolojisini filme uyarladı.

Turkcell’in YGA ile iş birliğiyle geliştirdiği, Sesli Betimleme Derneği'nin desteğiyle hayata geçen "Hayal Ortağım Sesli Betimleme" teknolojisiyle Müslüm, bugünden itibaren görme engelli sinemaseverlerle Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı salonlarda buluşacak.