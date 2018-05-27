"Müslüman halklar üzerindeki oyunlar bitmiyor"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Filistin halkına ne yazıktır ki Türkiye dışında sahip çıkan Müslüman ülke neredeyse olmadı. Dünya var olduğundan beri Müslüman halklar üzerinde oynanan oyunlar bitmek tükenmek bilmiyor"

Bakan Arslan, Esenyurt'taki İmam Hasan Camisi'nde düzenlenen Hazreti İmam Hasan'ın Doğum Günü Programı'na katıldı.

Burada konuşan Arslan, Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği torunu Hz. Hasan için söylediği, "Allah'ım! Ben onları seviyorum, senin de onları sevmeni ve onları sevenleri de sevmeni niyaz ediyorum." duasını hatırlattı.

İmam Hasan'ın, imamet ve hilafet gibi iki ağır sorumluluk ve Müslümanlar arasında birliğin sağlanması ve ayrılıklara mani olma konusunda önemli bir rol üstlendiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Kendi zamanında birliği sağlamış, hem de başta Şialar olmak üzere Müslümanların tarihi boyunca dini-ahlaki öğretileri mesabesinde olmuştur. Ne yazık ki Hz. Hasan Medine'de zehirlenerek şehit edilmiştir. Kardeşi Hz. Hüseyin ise Kerbela'da ailesi ile birlikte, tarihin şahit olduğu en büyük katliamda şehit edildi.