"Müslüman seyahat pazarına hakim olmayı hedefliyoruz"

- "Müslüman seyahat pazarından bu yılki hedefimiz 10 milyar 500 milyon dolar"

Aydın, söz konusu çalışmanın paydaşlarını; Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Helal Akreditasyon Kurumu, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü, Türk Standardları Enstitüsü ve Diyanet İşleri Başkanlığının oluşturduğunu kaydetti.

IHATO Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Akgün Tekin de Türkiye'ye geçen yıl Müslüman seyahat pazarından gelen toplam turist sayısının 7 milyon kişi ile 9 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturduğunu aktardı.

Tekin, "2019'da ise Müslüman seyahat pazarından gelen toplam turist sayısının 9 milyon kişi ile 10 milyar 500 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Her geçen gün büyüyen Müslüman seyahat pazarına başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşların dikkatini çekmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, dernek yönetiminin, geçen yıl 170 milyar dolarlık hacme ulaşan Müslüman seyahat pazarı konusundaki düşüncelerini arz etmek için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettiğini de bildirdi.

Türkiye'ye birkaç saat uçuş mesafesinde, kişi başı gelir düzeyi 15 bin doların üzerinde olan ve 55 milyon nüfusa sahip Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'dan geçen yıl Türkiye'ye gelen turist sayısının sadece 1 milyon kişi olduğunu aktaran Tekin, bu rakamı 2020'de 2 milyona, 2030'da ise 15 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.