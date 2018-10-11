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Muş'ta pancar eylemi

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

ÖZELLEŞTİRİLDİKTEN sonra ismi Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş.

Muş'ta pancar eylemi

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA) - ÖZELLEŞTİRİLDİKTEN sonra ismi Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. olan Muş Şeker Fabrikası'na şeker pancarı teslim etmeye gelen çiftçiler, çalışmaların ağır ilerlediğini öne sürerek eylem yaptı. Fabrika bahçesinde traktör ve kamyonlarla yol kapatan çiftçiler, şirket yönetimine tepki gösterdi.
Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş.'de oluşan pancar kuyruğu çiftçileri çileden çıkardı. Özelleştikten sonra randevulu sisteme geçen fabrikada, işlerin yavaş ilerlediğini öne süren çiftçiler, şirket yönetimine tepki gösterdi. Kendilerine randevu verilmesine rağmen günlerdir beklediklerini belirten çiftçiler, pancar yüklü traktör ve kamyonlarla fabrika bahçesindeki yolları trafiğe kapattı. Uzun kuyrukların oluştuğu fabrika bahçesine toplanan çiftçiler, şirket yönetimine tepki gösterdi. Çiftçilerden Ceyhan Danış, "Onların istediği şartlarda getirdiğimiz halde, 48 saattir burada bekliyoruz. Yukarıdaki bantlar boş durduğu halde çalışma yapmıyorlar. Eğer bu sistemle devam ederse, çiftçinin pancarı tarlada kalacak. Pancarlarda en ufak bir çamur olduğu zaman teslim almıyorlar. Yarın yağmur yağdığı zaman pancarların tamamı çamurlu olacak ve hiçbirimizin mahsulünü teslim almayacaklar. Eğer özelleşmişse ve randevulu sisteme geçilmişse, bizi zamanında göndersinler. Bu şekilde çalışamıyoruz, biz mağdur oluyoruz. 210 dönüm alanda pancar ekmişim, bana daha randevu verilmemiş. Memleketin hava şartları ortada. 11'inci aydan sonra pancar sökümü yapılmaz. Çiftçinin pancarı tarlada kaldığı zaman ne yapacağız" diye konuştu.
Daha önce böyle bir sorun yaşamadıklarını belirten Ekrem Erikli ise "Ben şu ana kadar böyle bir sistem görmedim. Milleti perişan ettiler. Çavuşlara söylüyoruz, yetkililere söylüyoruz ama bir sonuç alamıyoruz. 4 bine yakın çiftçimiz var bu çiftçilerimiz mağdur durumda. Geçen yıl burada 4 bant çalışırken, bu yıl tek bant çalışıyor. Dünden beri burada bekliyoruz, aç susuz bekliyoruz" dedi.

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