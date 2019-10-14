FİNANS

Muş'ta şeker pancarından beklenen gelir 140 milyon lira

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

Kentte bu yıl 38 bin hektarlık alandan toplanıp fabrikaya getirilen pancarlardan 30 bin ton şeker üretilerek, 140 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor - Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Hakim Gündoğdu: - "Çiftçilerimize bu sene 60 milyon lira pancar ödemesi yapacağız"

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta, bu yıl tarlalardan toplanarak fabrikaya teslim edilen 230 bin ton pancardan 30 bin ton şeker üretilmesi ve 140 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin şeker ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Muş'ta, hasat dönemiyle 38 bin dekar alana ekilen pancarın tarladan sofraya zahmetli yolculuğu başladı.

İşçiler tarafından tarladan söküldükten sonra Muş Şeker Fabrikası'na getirilen pancarlar, ilk olarak ön temizleme işleminden geçiriliyor.

Toprak ve çamurdan arındırıldıktan sonra silolara alınıp kanal vasıtasıyla fabrikaya ulaştırılan pancar, basınçlı suyla yıkanarak temizleniyor.

Fabrikada soyma, kesme, rendeleme, haşlama ve pres gibi işlemlerden geçirilen pancar, son olarak yüksek sıcaklıkta şerbet filtrelerinden geçirilerek belirli bir sıcaklık düzeyinde kristalleştirilip şekere dönüştürülüyor.

Bu yıl üreticilerden 230 bin ton şeker pancarı alımının yapıldığı fabrikada, 30 bin ton şeker üretilerek 140 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Hakim Gündoğdu, AA muhabirine, 2 Ekim'den itibaren çiftçilerden şeker pancarı almaya başladıklarını söyledi.

Üretimde hedeflerinin 30 bin tona ulaşmak olduğunu belirten Gündoğdu, fabrikadan geçen yıla oranla daha kaliteli ürünün çıkacağına inandığını aktardı.

Yaptıkları üretimle kent ekonomisine de katkı sunduklarını vurgulayan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize bu sene 60 milyon lira pancar ödemesi yapacağız. Çıkacak şeker de 140 milyon lira civarında olacak. Üretimimiz sıkıntısız şekilde devam ediyor. Fabrikaya 35 milyon lira yatırım yaptık. Bu sayede günde 4 bin 500 ton pancar işleyebilecek kapasiteye ulaştık. Çiftçilerimiz ekim döneminde tarlalarını hazır hale getiriyor. Biz de kendilerine gübre ve tohum, çapa, sulama ve sökme avansı veriyoruz. Ayrıca bu sene 4 milyon lira nakliye bedeli vereceğiz. Gelecek yıl çiftçilerimizle 400 bin ton şeker pancarı üretimi yapmayı hedefliyoruz."

- "Kapasitemizi 4 bin 500 tona çıkardık"

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Remzi Demircan da bu yıl bin 500 çiftçiyle sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Şu ana kadar 490 çiftçinin pancarını fabrikaya teslim ettiğini aktaran Demircan, "Fabrikaya çok büyük yatırımlar yaptık. 400 personel çalışıyor. Günlük 3 bin 800 ton olan pancar kesim kapasitesini bu yıl 4 bin 500 tona çıkardık. Tarlada pancar sökümleri devam ediyor." dedi.

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