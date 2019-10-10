FİNANS

Mustafa Kamar: 2023 ihracat hedefimiz 12 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 18:25 | Son Güncelleme

MÜCEVHER İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Türkiye’nin dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olduğunu söyledi. Kamar, "İçinde bulunduğumuz yıl ihracatımızı 6 milyar dolar olarak öngörüyoruz. 2023 hedefimiz 12 milyar dolar ve hedefini yakalayacak ender sektörlerden biri olarak görüyoruz kendimizi" dedi.

Mahmut Can EMİR- Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) - MÜCEVHER İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Türkiye’nin dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olduğunu söyledi. Kamar, "İçinde bulunduğumuz yıl ihracatımızı 6 milyar dolar olarak öngörüyoruz. 2023 hedefimiz 12 milyar dolar ve hedefini yakalayacak ender sektörlerden biri olarak görüyoruz kendimizi" dedi.

Kamar, kurlardaki değişikliklerin satışları etkilemediğini belirtti ve "Şu anda da zaten kurlarda çok büyük bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ilk anlık kur hareketleri. Biz kurun da normal eski seviyelerine birkaç gün içinde tekrar geleceğini ve her şeyin normal hayat şartları içinde devam edeceğini düşünüyoruz. Bizim ağırlıklı olarak ihracatımız olduğu için kurlarla ilgili bir problemimiz ve sıkıntımız yok" dedi.

Türkiye mücevher sektörünün ağırlıklı piyasalarının Orta Doğu olduğunu söyleyen Kamar, "Fakat son iki senedir biz özellikle ticaret savaşları ve ekonomik dalgalanmalardan dolayı Pazar çeşitlemesine gitmeye başlamıştık. Özellikle bu fuara Latin Amerika’dan ve Doğu ve Güney Doğu Asya’dan inanılmaz alıcı getirdik. Biz şu anda bine yakın alım heyeti kapsamı dahilinde yurtdışından alıcı getirdik. Bunlar yalnız Mücevher İhracatçı Birliği’nin getirdiği müşteriler. Bu fuara yaklaşık 20 bine yakın bir ziyaretçi bekleniyor. Bunun en az yarısının yabancı müşteri olması bekleniyor" dedi.

Piyasanın, Hong Kong’daki olaylar sebebiyle büyük alıcıların Hong Kong Fuarı’na gitmediği için birkaç aydır bu fuarı beklediğini belirten Kamar, "Biz de bütün stratejimizi İstanbul Fuarı üzerine kurmuştuk. Hatta şöyle bir sloganımız vardı, ‘Artık İstanbul Zamanı’ olarak çıktık buna. Dolayısıyla herkes, özellikle bütün Orta Doğu coğrafyasından, Doğu Avrupa coğrafyasından ve Avrupa coğrafyasından bütün alıcılar İstanbul fuarına geldiler" dedi.

Türkiye’nin küresel mücevher piyasasında çok güçlü bir yerde olduğunu söyleyen Kamar, "Dünyanın en büyük beş pazarında biri Türkiye. Hindistan, Çin, Rusya, ABD ve Türkiye dünyanın en büyük beş mücevher pazarları. Özellikle Türkiye en büyük üç üreticiden bir tanesi, Hindistan, Çin ve Türkiye dünyadaki en büyük üreticiler. Bizim 25 bine yakın perakende mağazamız, altı bine yakın üreticimiz var ve dünyanın en büyük iki altın rafinerisi Türkiye’de. Onun için bizim backgroundumuz çok iyi, pozisyonumuz çok iyi. Bunu büyütmeye çalışıyoruz. Bizim 4.5 milyar dolar 2018 yılı ihracatımız var, 2019 yılında bunu altı milyar dolara çıkartmaya çalışıyoruz. Zor da olsa bunu yapacağımıza inanıyoruz. Türkiye mücevher sektöründe çok güçlü bir konumda. Biz olduğumuz yerin bize layık olduğunu düşünmüyoruz, 4.5 milyar dolar ihracatımız var, bu sene altı milyar dolar civarında olacak. Bunu daha yukarılara taşımak istiyoruz, bizim 2023 hedefimiz 12 milyar dolar ve 2023 hedefini yakalayacak ender sektörlerden biri olarak görüyoruz kendimizi. Özellikle ABD Ticaret Bakanı buraya geldiği zaman belirlenmiş sektörlerden bir tanesi mücevher sektörü oldu. Kendileriyle uzun görüşmeler yaptık, özellikle ticaret savaşı kapsamında Çin’e koydukları vergilerden dolayı mücevheri nereden alacaklarına baktılar ve en kapsamlı olarak Türkiye’yi gördüler. Orada şu soruyu soruyorlar, ‘ölçeğiniz var mı?’, evet şu anda yaklaşık 30 milyar dolar mücevher ihracatına hiçbir yatırım yapmadan çıkabilecek kapasitede bir sektör. Önümüzün açılması lazım, önümüzün açılması için biz elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, Ekim fuarının ciddi bir katılımla açıldığını söyledi ve fuarın geçen seneleri aratmayacak şekilde geçeceğini umduklarını ekledi.

Sudaş, fuara katılan 3 bine yakın katılımcının büyük çoğunlukla Kuyumcukent’ten geldiğini, bir kısmının da Kapalıçarşı’dan katıldığını ekledi.

Sudaş, "Her sene olduğu gibi bu sene de, özellikle Orta Doğu talepçilerinin daha farklı bir canlılık, daha farklı bir talep oluşuyor. Geçen sene Orta Doğu’dan gelen ziyaretçiler bir katma değer sağladılar. Bu sene de aynı ilgi ve alakayı görüyoruz, umuyoruz ki fuar bereketli bir şekilde geçer" dedi.

Kuyumcukent’in hem Türkiye’de hem de dünyada sektörel bazda tek olduğunu hatırlatan Sudaş, üç bine yakın esnaf, 25 - 30 bin çalışanı olan Kuyumcukent’in büyük çoğunluğunun imalatçı olduğunu ve yılda 700 ton altın imal ettiğini ve yaklaşık 350

PARTNERFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldıFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldı
Araştırma: Sayıları az olsa da kadın girişimciler daha iddialıAraştırma: Sayıları az olsa da kadın girişimciler daha iddialı
Global Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladıGlobal Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

Dev yatırım yapacaklar! Harekete geçtiler

Dev yatırım yapacaklar! Harekete geçtiler

Harekat piyasaları nasıl etkileyecek?

Harekat piyasaları nasıl etkileyecek?

Kilosu 7 bin lira!

Kilosu 7 bin lira!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma: Sayıları az olsa da kadın girişimciler daha iddialı

Araştırma: Sayıları az olsa da kadın girişimciler daha iddialı

Global Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladı

Global Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladı

Akbank nexTalk”ta geleceğin bankacılığı konuşuldu

Akbank nexTalk”ta geleceğin bankacılığı konuşuldu

Tonu 50 lira olan samanın nakliyesi 10 katı

Tonu 50 lira olan samanın nakliyesi 10 katı

Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu

Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu

Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk

Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.