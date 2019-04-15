Mustafa Koç Spor Ödülü'ne başvurular sürüyor

İSTANBUL (AA) - Mustafa Koç'un sporun pek çok alanına sağladığı katkılar, spor tutkusu, sportmenlik anlayışı ve bu alandaki vizyonunu yaşatmak amacıyla Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle düzenlenen Mustafa Koç Spor Ödülü'ne başvurular devam ediyor.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan tarihinde başvuruları başlayan Mustafa Koç Spor Ödülü'ne bu yıl da, "Dostluk, mükemmellik, saygı, dayanışma, eşitlikçi, insancıl ve evrensel anlayışa sahip olma" gibi olimpik prensipleri ve değerleri taşıyan ve sporun gelişiminde somut değer yaratan kişi ve kurumlar 12 Mayıs'a kadar aday gösterilebilecek.

24 Eylül 2019'da düzenlenecek törenle sahibini bulacak olan Mustafa Koç Spor Ödülü için başvurular Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreterliği aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş Mustafa Koç'un anısını ve spor alanındaki vizyonunu yaşatmak amacıyla Olimpik Değerlere Katkı teması çerçevesinde 2017 yılında hayata geçirilen Mustafa Koç Spor Ödülü bu yıl üçüncü kez sahibini bulacak.