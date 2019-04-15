FİNANS

Mustafa Koç Spor Ödülü'ne başvurular sürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 15:01 | Son Güncelleme

Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle düzenlenen ve 8 Nisan'da başlayan Mustafa Koç Spor Ödülü'ne başvuru devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Mustafa Koç'un sporun pek çok alanına sağladığı katkılar, spor tutkusu, sportmenlik anlayışı ve bu alandaki vizyonunu yaşatmak amacıyla Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle düzenlenen Mustafa Koç Spor Ödülü'ne başvurular devam ediyor.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan tarihinde başvuruları başlayan Mustafa Koç Spor Ödülü'ne bu yıl da, "Dostluk, mükemmellik, saygı, dayanışma, eşitlikçi, insancıl ve evrensel anlayışa sahip olma" gibi olimpik prensipleri ve değerleri taşıyan ve sporun gelişiminde somut değer yaratan kişi ve kurumlar 12 Mayıs'a kadar aday gösterilebilecek.

24 Eylül 2019'da düzenlenecek törenle sahibini bulacak olan Mustafa Koç Spor Ödülü için başvurular Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreterliği aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş Mustafa Koç'un anısını ve spor alanındaki vizyonunu yaşatmak amacıyla Olimpik Değerlere Katkı teması çerçevesinde 2017 yılında hayata geçirilen Mustafa Koç Spor Ödülü bu yıl üçüncü kez sahibini bulacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Koç Holding iş birliğiyle gerçekleştirilen Mustafa Koç Spor Ödülü ile bir dünya görüşü ve yaşam tarzı olan olimpizm ruhunun yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Ödül, seçici kurul ve jüri değerlendirmesinin ardından sahibini buluyor. Mustafa Koç Spor Ödülü'nün ilkine olimpiyat ve dünya şampiyonu milli sporcu Taha Akgül ve Paralimpik Oyunları ve Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Gizem Girişmen layık görülmüştü.

Geçen yıl ise 2017 Dünya Şampiyonu, 2016-2017-2018 yıllarında ise üst üste 3 kez Avrupa Şampiyonu olan ilk Türk kadın güreşçi Yasemin Adar ödülün sahibi olmuştu. Bu yıl 8 Nisan-12 Mayıs 2019 olarak belirlenen aday gösterme süreci kapsamında, başvurular Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreterliği ve info@olimpiyat.org.tr adresi ile gerçekleştirilebiliyor.

Türkiye spor alanında gelişimine katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşların takdiri, onurlandırılmaları ve gündeme taşınarak topluma ilham verilmesini amaçlayan Mustafa Koç Spor Ödülü'ne, dostluk, mükemmellik, saygı, dayanışma, eşitlikçi, insancıl ve evrensel anlayışa sahip olma gibi olimpik prensipleri ve değerleri taşıyan, alanında ulusal veya uluslararası ölçekte çalışmalar yapan ve katkıda bulunan sporcu, antrenör, yönetici gibi spor insanlarının yanı sıra bu alanda somut değer yaratan, topluma örnek olan ve öncülük eden kişi ve/veya kurumlar aday gösterilebilecek.

Spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun önerileri doğrultusunda belirlenecek adayların arasından alanlarının önde gelen isimlerinden oluşan seçici kurul ve jüri üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında Mustafa Koç Spor Ödülü, 24 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek törenle sahibini bulacak.

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