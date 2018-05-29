FİNANS

Müteahhitler sorunlarına çözüm bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu: - "Döviz kuru ve inşaat malzemeleri fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle müteahhitler zor durumda. Seçim öncesi inşaat sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik somut adımlar bekliyoruz" - "Konutlarda hükümetimiz tarafından KDV ve tapu harçlarında indirime gidildi, konut kredi faizleri 0,98'e düştü. Meslektaşlarımız da konut girdilerindeki fiyat artışlarını henüz fiyatlarına yansıtmadı. Dolayısıyla şu anda konut almanın tam zamanı"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, döviz kuru ve inşaat malzemeleri fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle müteahhitlerin zor durumda olduğunu belirterek, "İnşaat sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik somut adımlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tellioğlu, yazılı açıklamasında, 24 Haziran'daki seçimlerin hemen ardından gündemin hızla ekonomiye dönmesi ve sektör açısından yeni bir sayfa açılması gerektiğini belirtti.

Döviz kuru ve inşaat malzemeleri fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle müteahhitlerin zor durumda olduğuna işaret eden Tellioğlu, seçim öncesi inşaat sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik somut adımlar beklediklerini bildirdi.

Tellioğlu, küresel konjonktürde radikal siyasi ve ekonomik değişimler yaşandığına dikkati çekerek, "Bu konuda, herkes gibi bizler de üzerimize düşen fedakarlıkları elbette yapacağız. Üyelerimiz şartlarını zorlayarak işlerine devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl süreli taahhüt işi almış müteahhitlerin maliyet artışlarını takip etmekte zorlandığını ifade eden Tellioğlu, hükümetin seçim öncesi "Fiyat Farkı Kararnamesi" çıkartması talebinde bulundu.

- "Konut almanın tam zamanı"

Son bir yıldır başta demir, çimento, beton, akaryakıt ve demir türevi tüm malzemelere gelen zamlara, son günlerde yaşanan dövizdeki artışlar da eklenince yatırımı başlamış projelerde maliyetlerin yükseldiğini vurgulayan Tellioğlu, bundan sonra çıkılacak ihalelerde mutlaka 'fiyat farkı verilmesi' şartının bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Tellioğlu, maliyet artışlarının bundan sonra yapılacak konutların fiyatına olumsuz etki edeceğini ancak mevcut yapılan ve satışı devam eden konutlara yansımadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Piyasada oluşan talep azalmasının önüne geçmek için hükümetimiz tarafından KDV ve tapu harçlarında indirime gidildi, konut kredi faizleri 0,98'e düştü. Meslektaşlarımız da konut girdilerindeki fiyat artışlarını henüz fiyatlarına yansıtmadı. Dolayısıyla şu anda konut almanın tam zamanı olduğunu söyleyebilirim."

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İMKON İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu

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