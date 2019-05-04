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Müteahhitlerden iş sağlığı ve güvenliği için iş birliği önerisi

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

İNTES Başkanı Celal Koloğlu: - "İş sağlığı ve güvenliği konusundaki dönüşüm devlet, işçi ve işverenin sosyal diyaloğuyla mümkün olacaktır" - "Son 5 yılın ortalama rakamlarına göre inşaatta meydana gelen bütün ölümlü iş kazalarının yüzde 4’ünü yüksekten düşme oluşturuyor"

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki dönüşümün devlet, işçi ve işverenin sosyal diyaloğuyla mümkün olacağını söyledi.

Koloğlu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gerekenlere ilişkin, AA muhabirine, değerlendirmede bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre en çok ölümlü kazanın inşaat sektöründe yaşandığını dile getiren Koloğlu, "İş sağlığı ve güvenliği konusundaki dönüşüm devlet, işçi ve işverenin sosyal diyaloğuyla mümkün olacaktır. İnşaat sektöründe sıfır iş kazası hedefine bu diyalog sayesinde ulaşılabilir. Her kaza önlenebilir. Yeter ki okulda, yolda, evde ve iş yerlerimizde güvenli yaşama kültürü oluşturalım, yaygınlaştıralım." dedi.

Koloğlu, yüksekte güvenli çalışmanın inşaat sektörünün en önemli sorunu olduğunu ifade ederek, "Son 5 yılın ortalama rakamlarına göre inşaatta meydana gelen bütün ölümlü iş kazalarının yüzde 4'ünü yüksekten düşme oluşturuyor." diye konuştu.

Yüksekten düşmelerin idari kontrollerle yüzde 24 azaltılabileceğini kaydeden Koloğlu, yüksekte güvenli çalışma ortamının sağlanmasının iş sağlığı ve güvenliği alanında atılabilecek en büyük ve etkili adım olduğununu söyledi.

Sendikanın faaliyetlerine de değinen Koloğlu, "Yüksekte Güvenli Çalış" kampanyası başlattıklarını, düzenledikleri seminerlere de kamu ve özel sektörden iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrencilerden oluşan çok sayıda kişinin katıldığını belirtti.

- "İş kazaları eğitimli iş gücüyle önlenebilir"

İş kazalarını önlemede nitelikli ve eğitimli iş gücü istihdamının önemine dikkati çeken Koloğlu, "İş kazalarının çoğunu mesleki yeterlilik belgeli, eğitimli iş gücüyle önlemek mümkün. Mesleki yeterlilik belgesine sahip eğitimli işçiler, iş güvenliği açısından daha bilinçli oluyor, uyarı ve önlemler konusunda daha dikkatli davranıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Koloğlu, mesleki yeterlilik sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik önemli faaliyetleri hayata geçirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Mesleki Yeterlilik Kurumumuzla yaptığımız çalışmalar sonucunda 47 ulusal meslek standardını ve 26 ulusal yeterliliği yürürlüğe koyarak çalışma hayatına kazandırdık. MYK tarafından yetkilendirilen uluslararası akredite mesleki yeterlilik sınavları sonucunda 19 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi verilerek çalışma hayatına nitelikli ve belgeli işgücü kazandırmanın gururunu yaşıyoruz."

Eğitimin, iş kazalarını önlemenin en etkin yolu olduğunu dile getiren Koloğlu, bu anlamda her yaştan bireye eğitim verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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İNTES iş sağlığı ve güvenliği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Ce

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