Müteahhitlerden iş sağlığı ve güvenliği için iş birliği önerisi

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki dönüşümün devlet, işçi ve işverenin sosyal diyaloğuyla mümkün olacağını söyledi.

Koloğlu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gerekenlere ilişkin, AA muhabirine, değerlendirmede bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre en çok ölümlü kazanın inşaat sektöründe yaşandığını dile getiren Koloğlu, "İş sağlığı ve güvenliği konusundaki dönüşüm devlet, işçi ve işverenin sosyal diyaloğuyla mümkün olacaktır. İnşaat sektöründe sıfır iş kazası hedefine bu diyalog sayesinde ulaşılabilir. Her kaza önlenebilir. Yeter ki okulda, yolda, evde ve iş yerlerimizde güvenli yaşama kültürü oluşturalım, yaygınlaştıralım." dedi.

Koloğlu, yüksekte güvenli çalışmanın inşaat sektörünün en önemli sorunu olduğunu ifade ederek, "Son 5 yılın ortalama rakamlarına göre inşaatta meydana gelen bütün ölümlü iş kazalarının yüzde 4'ünü yüksekten düşme oluşturuyor." diye konuştu.