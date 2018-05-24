"Müteahhitlik sektörü hizmet ihracatının lokomotifi"

Metin, Türkiye'nin son yıllarda önemli badireler atlattığına dikkati çekerek, "Bu başarının sırrı reel sektördür. Reel sektörümüzün çabası ve birikimiyle geleceğe sağlam adımlarla gideceğiz. Ekonomi Bakanlığı olarak reel sektörün her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bugün oluşturulan senaryonun da farkındayız, bunu ilk defa yaşamıyoruz. Yaşanan tüm sıkıntıları milletimizle aştık, yine milletimizle yeneceğiz." diye konuştu.

Herkesin ümitsizlikten, geleceğe dair sıkıntıdan bahsettiği bir dönemde geçen yıl Türkiye'nin yüzde 7,4 büyüdüğünü anımsatan Metin, Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu vurguladı.

Metin, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Türk inşaat sektörünün son yıllarda önemli oranda büyüdüğünü ve geliştiğini ifade etti.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, hizmet ihracatının lokomotifinin müteahhitlik sektörü olduğunu belirterek, "Ekonomi Bakanlığı olarak hizmet ticaretini ve ihracatını önemsiyoruz." dedi.

Hizmet ihracatının lokomotifinin müteahhitlik sektörü olduğunu belirten Metin, "Ekonomi Bakanlığı olarak hizmet ticaretini ve ihracatını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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- "Yapısal reformların gündeme alınmasını bekliyoruz"

TMB Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün de seçimlerin ardından vakit kaybetmeden sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gerekli adımların atılmasını beklediklerini söyledi.

Yenigün, son günlerde yaşanan zorlu süreçte hükümetin açıkladığı ekonomik teşviklerin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Diğer yandan ekonomik ve politik riskler bu dönemin doğru yönetilmesi gerekliliğinin önemini artırıyor. Kısa vadeli teşvik tedbirleri ile uzun mesafe almak mümkün olmadığından yapısal reformların gündeme alınmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Büyümeyi sürdürülebilir hale getirebilmek için öngörülebilirliği yeniden güçlendirerek yatırım ortamını iyileştirecek yeni bir yol haritasına olan ihtiyacımız sürüyor."

Yenigün, son dönemde kurlarda yaşanan yükseliş nedeniyle meydana gelen maliyet artışlarının sektörde çok ciddi sıkıntılara yol açtığına dikkati çekerek, "Yapısal sorunlar, önümüzdeki dönem için de inşaat sektörü açısından ciddi zorluklara işaret ediyor. Seçimlerin ardından ülkemiz için aydınlık günler göreceğimiz yeni bir dönem olmasını, yeni kurulacak hükümetin sektörümüze ve sorunlarımızın çözümüne desteklerini sürdürmesini diliyorum." diye konuştu.