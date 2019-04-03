FİNANS

"Mutfak eşyası sektöründe İngiltere'de en büyük rakibimiz Çin"

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder: - "İngiltere'de ihtiyacımız olan şey kendimizi ifade etmek. Birçok ürünü Çin'den çok daha uyguna verebiliyoruz. Şu anda en büyük rakibimiz Çin" - "İngiltere'ye en çok elektrikli ev ürünleri, metal grubu, cam grubu ve plastik grubu satıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yaptıkları Ur-Ge faaliyeti sayesinde 60'a yakın İngiliz firma ile temasa geçtiklerini ve Türkiye'yi daha iyi bir şekilde anlattıklarını belirterek, "İngiltere'de ihtiyacımız olan şey kendimizi ifade etmek. Birçok ürünü Çin’den çok daha uyguna verebiliyoruz. Şu anda en büyük rakibimiz Çin." ifadelerini kullandı.

Burak Önder, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı desteğiyle 21 Türk firmasının İngiltere'deki 60 firmanın satın almacıları ve yöneticileri ile bir araya geldiğini bildirdi.

İngiltere’nin ev ve mutfak eşyası sektöründeki ithalatının 4 milyar dolar olduğunu belirten Önder, "Biz Türkiye olarak bundan yüzde 6 pay alıyoruz. İngiltere'ye toplam 240 milyon dolar ihracatımız var. Toplam sektör ihracatımızın yüzde 9’u bu ülkeye yapılıyor. Bizim sektörde İngiltere pazarını en çok domine eden ülke Çin. Ardından 295 milyon dolarla Almanya ve sonra Türkiye geliyor. İngiltere’ye en çok elektrikli ev ürünleri, metal grubu, cam grubu ve plastik grubu satıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de yaşanan Brexit sürecinin de buraya bir heyet düzenlemelerinde etkili olduğunu vurgulayan Önder, şunları kaydetti:

"O süreç gerçekleşirse fırsata çevirebilir miyiz, bunu görmek istedik. İngiltere ve Fransa pazarlarını biraz tahrik etmemiz lazım. Burada müşteriye ulaşmak zor. Diğer ülkelerdeki fuarlara çok fazla katılmıyorlar. Zaten günümüzde fuarlar sadece iletişim kurmak için var. Kart al, kart ver sistemi... İhracatımızı arttırmak için fuarlardan başka yollara da başvurmalıyız. Bu anlamda yaptığımız Ur-Ge faaliyetinin ve sektörel heyetlerin olumlu geri dönüşleri olacağını düşünüyoruz."

- "Ülke olarak çok rekabetçiyiz"

Burak Önder, Türkiye'nin çeşitli sektörlerinin, İngiltere pazarına kendini doğru ifade etme ihtiyacı bulunduğunu aktararak, "İngiltere'de ihtiyacımız olan şey kendimizi ifade etmek. Birçok ürünü Çin’den çok daha uyguna verebiliyoruz. Şu anda en büyük rakibimiz Çin. Örneğin, plastikte ürünü Çin’den çok daha uyguna verebiliyoruz. Biz de ülke olarak çok rekabetçiyiz ve bu pazarda tek rakibimiz Çin. Ancak biraz daha kendimizi anlatmaya ve tanıtmaya ihtiyacımız var. Türkiye'de güçlü ve rekabetçi bir sanayinin olduğu bilinmiyor. Çoğu zaman fuarlarda Türk stantlarına uğramıyorlar bile... Bunu değiştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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